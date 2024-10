Lunedì 14 e martedì 15 ottobre si sono svolte due nuove registrazioni di Uomini e donne, ma nel parterre mancavano alcuni volti storici. Le anticipazioni di questi giorni svelano che Armando Incarnato non era in studio né quando c'è stata la sfilata né quando Mario Cusitore ha chiuso con Morena Farfante e Margherita Aiello, ma la pagina Instagram di Opinionista social svela che anche Aurora Tropea non ha preso parte alle ultime due riprese e non esclude un suo addio al cast.

La notizia il giorno dopo le riprese

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 15/10 hanno svelato che Armando non ha partecipato alla puntata quasi interamente dedicata ad una sfilata delle dame.

Lorenzo Pugnaloni, però, ha precisato che il cavaliere non sarebbe stato agli Elios neppure lunedì scorso, quindi avrebbe saltato ben due nuovi appuntamenti inediti con il dating-show condotto da Maria De Filippi.

Mercoledì 16 ottobre la pagina Instagram di Opinionista social ha dato un'altra notizia su un componente del parterre che non si è visto in studio nell'ultimo periodo.

"Aurora Tropea assente in tutte le due registrazioni, è stata fatta fuori? Era scomoda?", si legge sul web in queste ore.

I pareri degli utenti di Instagram

Sotto al post sulla possibile uscita di scena di Aurora si possono trovare i commenti di chi non la apprezza, ma anche quelli di chi la difende dalle critiche che riceve spesso e volentieri negli studi di Uomini e donne.

"Ultimamente non mi piaceva molto", "Non capisco tutto questo accanimento contro di lei, perché la screditano sempre?", "Facevano prima a non farla tornare proprio", "L'hanno eliminata dopo la discussione con Armando?", "Per me l'hanno fatta andare alle prime registrazioni per passare da buoni", "Prima di lei ce ne sarebbero parecchi da mandare via", "Magari è una sua decisione o ha trovato qualcuno fuori", hanno scritto alcuni utenti su Instagram dopo aver appreso la notizia della prolungata assenza della dama agli Elios.

I battibecchi con Armando, Gianni e Maria De Filippi

Aurora ha partecipato a molte edizioni di Uomini e donne ma i fan la ricordano più per gli scontri che ha avuto in studio che per le sue frequentazioni con i cavalieri del parterre.

Negli anni la dama ha litigato spesso con Armando, con Gianni Sperti e in alcune occasioni con Maria De Filippi.

I comportamenti di Tropea non sono mai piaciuti all'opinionista, che in diverse puntate ha detto di non provare simpatia nei suoi confronti.

La conduttrice, invece, più volte si è esposta per difendere le persone con le quali discuteva Aurora, da Cristina a Barbara, da Gemma a Incarnato.