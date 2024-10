Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono tornati al centro dell'attenzione per un possibile ritorno di fiamma. Una persona che guarda Uomini e donne, infatti, ha segnalato all'esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni che la dama e il cavaliere sarebbero di nuovo in coppia perché in molti li avrebbero visti affiatati e innamorati in un centro commerciale. Sui social c'è chi sta ironizzando sul fatto che i due si sarebbero riavvicinati perché non li hanno richiamati in trasmissione dopo l'annuncio della rottura.

Il racconto di una spettatrice

In questi giorni sul web si sta parlando di molte coppie che si sono formate nella scorsa edizione di Uomini e donne, sia per belle novità che per inaspettate rotture.

Il 27 ottobre Gaia ha annunciato la fine della storia con Daniele in una storia Instagram, mentre a Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione su due protagonisti del trono over che si sono lasciati poco più di un mese fa.

"Cristiano e Asmaa sono tornati insieme. Li abbiamo visti poco fa nel centro commerciale di Casamassima a Bari, sono innamorati", si legge nel messaggio che il pubblico ha condiviso sul suo account social poche ore fa.

Al momento né Fares né Lo Zupone si sono esposti per confermare o per smentire le voci che li vorrebbero di nuovo legati a poco tempo di distanza dalla loro ultima separazione.

Il commento dell'esperto

Pugnaloni ha pubblicato la segnalazione su Cristiano e Asmaa, poi ha fatto un'analisi sui comportamenti che hanno molto protagonisti di Uomini e donne soprattutto quando non sono più nel parterre.

"Si prendono e si lasciano nel giro di due giorni. Si fanno dediche e foto, poi annunciano la fine. Poi si rimettono, si rilasciano, si fanno la guerra su Instagram", ha scritto il blogger in una storia che è apparsa sul suo profilo social il 27 ottobre.

Un'altra fan del programma ha contattato il ragazzo per proporgli un'ironica spiegazione sul perché la dama e il cavaliere sarebbero di nuovo in coppia.

"Non sono stati richiamati, dunque sono tornati assieme", ha commentato una follower suscitando la risata anche dell'esperto del programma.

Il tira e molla dopo la scelta in studio

Asmaa e Cristiano si sono fidanzati negli studi di Uomini e donne lo scorso maggio, quando hanno sorpreso tutti annunciando di volersi vivere lontano dalle telecamere.

La relazione è andata avanti serenamente fino ad agosto, quando è arrivata la prima crisi e la dama ha pubblicato un messaggio per annunciare la rottura.

Pochi giorni dopo il cavaliere ha raggiunto la compagna e l'ha convinta a dargli un'altra possibilità.

L'idillio è durato qualche settimana, poi a metà settembre la protagonista del trono over ha ufficializzato una nuova separazione che sembrava definitiva.