Cos'è successo durante il trasferimento di Tommaso Franchi dal Grande Fratello italiano al Gran Hermano spagnolo e viceversa? È la domanda che si stanno ponendo tutti i telespettatori del Reality Show. Il sospetto di alcuni utenti del web è che il concorrente abbia avuto accesso ai propri account social, visto che ha pronunciato delle frasi criptiche da quando è tornato in Italia.

Che cos'è successo?

Durante la 12^ puntata del GF, Tommaso è tornato in Italia dopo la breve esperienza al Gran Hermano spagnolo. Terminata la diretta, il 25enne senese si è lasciato scappare delle frasi criptiche su argomenti che i concorrenti essendo "reclusi" nella casa non potrebbero mai sapere.

Nel dettaglio, Franchi ha raccontato a Mariavittoria Minghetti che il reality show è stato spostato al martedì perché il lunedì va in onda Diletta Leotta. Inoltre il concorrente ha reso noto anche il risultato delle elezioni presidenziali in America, tanto da raccontare che ha vinto Donald Trump. Ma non è tutto perché il concorrente ha anche consigliato a Mariavittoria di non andare contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta poiché sono due concorrenti molto amati. Infine ma non per ordine d'importanza, da quando è tornato al GF Tommaso si è sbilanciato sulla Minghetti affermando di volerla continuare a conoscere sotto i riflettori.

🔴 𝙄𝙣𝙛𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙢𝙪𝙡𝙩𝙞𝙥𝙡𝙚 di Tommaso Franchi al #GrandeFratello: ha dato aggiornamenti sulle elezioni del presidente americano, sui motivi dello spostamento della puntata al martedì e sul consenso di Luca Calvani da parte del pubblico. Provvedimenti in arrivo? pic.twitter.com/sLUv5OQRYX — GF NEWS (@GF_news_) November 13, 2024

Le ipotesi del web

In seguito alle affermazioni dell'idraulico senese, diversi utenti del web hanno iniziato a sospettare che Tommaso abbia avuto accesso ai social.

All'interno del Gran Hermano, il 25enne ha più volte ribadito di non volere avere una frequentazione con Mariavittoria poiché non vorrebbe "fare le telenovelas". Inoltre non potrebbe avere mai saputo il risultato delle elezioni, così come non poteva essere a conoscenza dei motivi del cambio di programmazione targato Mediaset.

Una situazione analoga è accaduto quando Lorenzo e Shaila sono andati al Gran Hermano. Diversi utenti hanno notato che il 27enne milanese ha iniziato a seguire su Instagram l'account di Tommaso, cosa che prima di andare a Madrid non era accaduta.

Cosa rischia Tommaso Franchi?

Nel caso in cui gli autori dovessero venire a conoscenza che Tommaso ha utilizzato i social durante il trasferimento a Madrid, il 25enne potrebbe subire un provvedimento disciplinare.

Negli anni passati chi ha violato il regolamento utilizzando i social è finito in nomination d'ufficio: tale provvedimento venne preso nei confronti di Andrea Zelletta e Edoardo Donnamaria.

A questo punto starà agli autori e allo stesso Alfonso Signorini fare chiarezza su cosa sia accaduto durante il viaggio per Madrid e viceversa. D'altronde Tommaso e Lorenzo hanno dimostrato di essersi traditi da soli.