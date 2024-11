Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore verrà trasmessa martedì 5 novembre. Le anticipazioni rivelano che Marta affronterà Adelaide, rimproverandola del fatto di non essere stata informata sulle azioni del padre. In occasione del compleanno di Alfredo, Irene deciderà di organizzare una festa a sorpresa, speranzosa di suscitare di riappacificarsi con l'ex fidanzato. Marcello si preparerà per rivelare a Salvatore e Rosa di essere stato tradito da Matteo, mentre Umberto sarà preoccupato di non poter più recuperare la fiducia della figlia. Matteo invece prenderà il primo volo per Parigi, con l'obiettivo di raccontare a Maria quanto accaduto tra lui e Barbieri.

Marta affronta Adelaide, episodio martedì 5 novembre

Le anticipazioni del prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 5 novembre, rivelano che Marta sarà pronta per affrontare una volta per tutte Adelaide. La figlia di Umberto sarà molto arrabbiata con la zia, che per mesi le ha nascosto tutti i dettagli della truffa di Hofer, causata dal padre. Nel frattempo Irene deciderà di organizzare una festa a sorpresa per Alfredo, in vista del suo compleanno. Clara si renderà renderà conto che la collega prova ancora dei forti sentimenti nei confronti dell'ex, e deciderà di prendere le distanze dall'ex allenatore.

Marcello sarà stanco di mentire ai suoi amici e deciderà di raccontare a Salvatore e Rosa quanto accaduto con Umberto e del tradimento di Matteo.

Portelli va a trovare Maria a Parigi

Nel corso della nuova puntata della soap, Umberto sarà molto preoccupato di non riuscire più a riconquistare la fiducia di Marta. Il commendatore sarà disperato per questa situazione e continuerà a meditare vendetta nei confronti di Barbieri, per averlo denunciato pubblicamente.

Matteo invece sarà sopraffatto dai sensi di colpa per aver tradito il fratello, e crederà di averlo perso per sempre.

Il figlio di Silvana sentirà l'esigenza di sfogarsi con Maria e deciderà di prendere il primo volo per Parigi, per raccontare alla fidanzata quanto accaduto con Barbieri.

Nelle puntate precedenti

Durante i precedenti episodi, Marcello si era recato in Germania per approfondire la questione in merito all'affare di Hofer, e al rapporto tra Umberto e Matteo.

Il direttore dell'atelier aveva scoperto che il fratello aveva falsificato i libri contabili dell'imprenditore tedesco, truffando così Marcello e la contessa Adelaide. Messo con le spalle al muro da Barbieri, il fidanzato di Maria aveva rivelato di essere stato minacciato dal commendatore, e di averlo tradito per salvare la madre. Clara invece era tornata a Milano e aveva rivelato alle sue amiche che durante la sua permanenza in Francia, aveva intrapreso una relazione con il suo nuovo allenatore Jerome.