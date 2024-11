Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa previste in prossimamente su Rete 4 rivelano che Pia si assenterà qualche ora dal posto di lavoro per prendersi cura di suo figlio Diego, alle prese con una brutta polmonite. L'iniziativa non piacerà a Cruz, la quale minaccerà di licenziare la governante per aver portato il bambino alla tenuta.

Pia si assenta per occuparsi del figlio gravemente malato

Tutto avrà inizio nel momento in cui Ricardo arriverà a La Promessa come sostituto di Romulo. Pia prometterà al nuovo maggiordomo di stargli al fianco nei primi giorni di rodaggio all'interno della tenuta, ma poi inizierà ad assentarsi senza motivo.

Ricardo cercherà inizialmente di essere comprensivo nei riguardi della donna, per poi cambiare atteggiamento quando continuerà a non rispettare gli orari di lavoro pattuiti. L'uomo sottolineerà a Pia che deve essere la prima a dare l'esempio in quanto governante, altrimenti nessun altro dello staff le darà mai ascolto. Molto presto, si scoprirà che donna è particolarmente in ansia per il figlio Diego che è gravemente malato. Per questo motivo, Pia ha deciso di nasconderlo in una stanza della tenuta per prendersi cura di lui.

Cruz minaccia di licenziare Pia per aver portato Diego a La Promessa

L'iniziativa di Pia si rivelerà molto rischiosa, poiché Cruz si era raccomandata di non portare per nessuna ragione il bambino alla tenuta in cambio di una cospicua somma di denaro.

Ricardo deciderà di tenere la bocca cucita sull'insubordinazione della governante, in quanto anche lui è padre del giovane Santos. Jana, intanto, diagnosticherà una malattia polmonare al bambino, forse a causa dei fumi inalati dal camino accesso per riscaldare la stanza.

Purtroppo, la notizia giungerà a Cruz che andrà su tutte le furie.

La marchesa minaccerà Pia di licenziarla se Diego non abbandonerà la tenuta entro due giorni. Un ultimatum che metterà in crisi la donna, la quale penserà di essere stata tradita da Ricardo.

Riepilogo degli episodi precedenti de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda a novembre su Rete 4, Lorenzo è entrato in magazzino utilizzato per riporre le conserve, trovando delle prove sui traffici di Pelayo.

Intanto, Jana ha voluto sapere a tutti i costi cosa sia successo a sua madre. Maria le ha consigliato di chiedere a Curro di indagare su Dolores, facendo alcune domande ad Alonso.

Infine, Simona è rimasta molto felice per il ritorno di Virtudes, che ha annunciato l'intenzione di lavorare alla tenuta, mentre il dottor Abel e Manuel sono stati protagonisti di una violenta lite, capace di rompere per sempre il loro rapporto di amicizia.