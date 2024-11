Fabio Cannone è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, noto per la frequentazione in corso con Gemma Galgani. Dopo aver vissuto per molti anni a Toronto, in Canada, Fabio si è trasferito in Spagna. La sua storia e il suo charme hanno subito conquistato Gemma che spera di portare avanti un lungo percorso con lui.

Fabio Cannone ha vissuto quarant’anni in Canada

Fabio Cannone è arrivato a Uomini e donne per corteggiare Gemma Galgani. Come ha rivelato il cavaliere, sono stati i suoi cugini a consigliargli di iscriversi alla trasmissione, desiderosi di vederlo felice.

Vedovo da tre anni, Fabio ha condiviso alcuni dettagli della sua vita privata di fronte alle telecamere: ha vissuto quarant’anni a Toronto, in Canada ed è pensionato. Nato il 28 luglio 1959, all’anagrafe Sebastiano Fabio Cannone, è del segno del Leone e la sua donna ideale è Sofia Loren. La famiglia per lui è al primo posto: ama anche ballare, il cioccolato e il mare come confessato in puntata qualche tempo fa.

Gemma Galgani è rimasta affascinata da Fabio grazie al suo carisma

Di recente ospite a Verissimo, Gemma Galgani ha parlato proprio della sua nuova frequentazione con Cannone rivelando a Silvia Toffanin come la presenza di Fabio nella sua vita stia portando freschezza e speranza. Un rapporto dunque speciale, così l'ha definito, nonostante le difficoltà iniziali dovute alla lingua (Fabio non parla benissimo l'italiano).

"Spero di fare un lungo percorso e che alla fine i petali rossi scendano per me" ha aggiunto Galgani che partecipa a UeD da 15 anni senza aver mai trovato la propria anima gemella. Il perchè di questo auspicio è presto detto: la dama ha asserito di provare delle emozioni molto forti come non le capitava da tempo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma e Fabio sono andati al maneggio

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gemma e Fabio sono andati diverse volte in esterna. Ogni uscita per i due protagonisti del parterre over è stata diversa. Galgani e Cannone sono così andati al karaoke dove si sono divertiti a cantare alcuni successi del passato.

La coppia è andata anche a cena fuori mangiando ostriche e bevendo champagne e di recente Gemma ha anche sorpreso Fabio portandolo in un maneggio: sa che l'uomo ha una passione per i cavalli così ne ha approfittato. È stata l'occasione giusta per Cannone di aprirsi: l'uomo ha raccontato di non avere avuto più nessuno dopo la morte della moglie.