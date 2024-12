Tommaso Franchi nasconde un segreto di cui sarebbe a conoscenza anche Mariavittoria Minghetti. In occasione di una chiacchierata confidenziale tra Javier Martinez e Alfonso D'Apice, quest'ultimo ha rivelato di essere venuto a conoscenza tramite Mariavittoria durante il servizio fotografico dei concorrenti del Grande Fratello per il settimanale Chi. "Se lei ci sta per questo, non è onesta", ha affermato Alfonso, facendo riferimento al fatto che Mariavittoria abbia scelto di stare con Tommaso solo per questo segreto, che il pubblico ancora non conosce.

Il segreto di Tommaso

Durante una chiacchierata confidenziale, Javier Martinez e Alfonso D'Apice si sono ritrovati a parlare del flirt tra Mariavittoria e Tommaso. Alfonso ha rivelato che quando sono usciti per effettuare il servizio fotografico per il settimanale Chi, Mariavittoria gli ha detto perché non riesce a porre fine al rapporto con l'idraulico: "Io ho sempre visto Jessica spingere per farli restare insieme, poi mi è stato spiegato che lei va più in protezione di Tommaso che di Mariavittoria".

A quel punto, Javier ha ammesso di essere a conoscenza del segreto di Tommaso. Pare che in passato glielo abbia confidato lui: "È una questione di tatto e di rispetto". A seguire, Alfonso ha riferito di aver compreso perché Mariavittoria non si decide a chiudere con Franchi, nonostante non sia innamorata: "Lei è obbligata a stare con Tommaso, ma se Mariavittoria ci sta per questo non è onesta con lui e con se stessa".

Le ipotesi del web

In seguito alla conversazione tra Javier e Alfonso, alcuni utenti del web hanno fatto delle ipotesi sul segreto di Tommaso Franchi.

Su X un utente ha affermato: "Magari Mariavittoria non era ancora sicura qualche settimana fa di stare con Tommaso, ma poi ha capito che vale la pena e giorno dopo giorno si sta innamorando".

Un altro ha aggiunto: "Alfonso è il peggiore, visto che inventa cose per gettare fango sugli altri". Un telespettatore, invece, ha avanzato un'altra ipotesi: "Tommaso fuori ha una situazione famigliare molto complicata e si è capito ieri con i regali che ha ricevuto a Natale. Dunque, Alfonso sta insinuando che lei stia con Tommy solo per questa cosa, anche se la conoscono in poche persone al GF".

La lettera di Mariavittoria a Tommaso

In attesa di capire il segreto che nasconde Tommaso, Mariavittoria ha deciso di scrivergli una lettera in cui gli ha spiegato le ragioni che l'hanno portata a proseguire la loro conoscenza.

Nella lettera c'è scritto che "alle due di notte" è il suo momento preferito perché lontano dai riflettori possono essere se stessi e che riesce a capire chi è il "vero" Tommaso e vorrebbe dirlo al mondo, per farlo conoscere anche ai telespettatori del Reality Show.