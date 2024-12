Nella serata di venerdì 27 dicembre, al Grande Fratello c'è stato un botta e risposta tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Il concorrente senese è apparso irritato perché quest'ultima non ha mantenuto la promessa di leggere un libro insieme prima di andare a dormire e in generale per alcuni atteggiamenti che non gli sarebbero piaciuti: "Io non sono come i tuoi ex fidanzati, non so se l'hai capito".

Tommaso riprende Mariavittoria

Nella giornata di ieri, Mariavittoria aveva promesso a Tommaso di leggere un libro insieme prima di andare a dormire.

Nel momento in cui la 31enne non ha mantenuto la promessa intrattenendosi invece con gli altri inquilini, il concorrente è apparso irritato decidendo di riprenderla: "Se tu mi dici che vuoi leggere il libro con me ti aspetto, ma nel momento in cui tu non vieni cosa devo fare? Mi sento preso in giro".

Nel vedere un atteggiamento menefreghista da parte della coinquilina, Tommaso ha proseguito: "Voglio sapere qual è il problema. Perché mi dici che ti senti al guinzaglio? Che cosa faccio? È un problema se ti chiamo? Io non sono come i tuoi ex fidanzati, non se l'hai capito. Tu lo fai apposta per procurare questa mia reazione". Il 24enne ha cercato di spiegare che non ha alcuna intenzione di frequentare una persona che è poco propensa al dialogo: "Quando ti parlo, ti giri.

Non va bene".

A Tommaso non è andato giù soprattutto il fatto che la ragazza si sia fermata a parlare con Alfonso, continuando dunque a mostrare una forte gelosia verso di lei.

Ma Tommaso le deve dire anche a che ora struccarsi, lavarsi i denti e con chi parlare? E avete il coraggio di dire che non è tossico? #GrandeFratello pic.twitter.com/hhYJcrFLIs — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) December 28, 2024

Il mea culpa di Mariavittoria

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Tommaso, Mariavittoria Minghetti ha fornito la propria versione dei fatti: "Mi devi lasciare il tempo di pensare e poi ti rispondo.

Ti chiedo scusa ma io sono fatta così, non lo faccio apposta". E ancora: "Il punto è che stavo finendo un discorso con le altre persone che vivono in questa casa e poi sarei venuta a leggere. Tutto qui".

In chiusura, Mariavittoria ha ribadito di non avere fatto nulla di sbagliato: "Io sono me stessa".

Tommaso Franchi criticato dagli utenti sul web

Il botta e risposta tra Tommaso e Mariavittoria è stato oggetto di discussione su X soprattutto per quanto riguarda la gelosia di lui. Diversi utenti hanno infatti criticato l'idraulico accusandolo di avere un atteggiamento possessivo nei confronti della 31enne: "La scena in cui lui la strattona e la rimprovera è da brividi. Mariavittoria è completamente succube di Tommaso". Un altro ha scritto: "Tommaso ha degli scatti d'ira che mi fanno paura". Un altro telespettatore ha commentato: "Spero che il GF lunedì prenda dei provvedimenti. Lei stessa in varie occasioni ha detto che si sente come se le mancasse l'aria". Un altro utente invece si è focalizzato su un'altra questione: "Tommy sta isolando Mariavittoria. Ogni volta che la vede parlare con Alfonso o Javier la cerca con una scusa".