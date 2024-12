Venerdì 13 dicembre è andato in onda il 69° episodio de Il Paradiso delle Signore. La scena finale di questo episodio è stata molto chiacchierata e dibattuta sui social. Si tratta del momento dove Alfredo Perico è piombato a casa di Clara Boscolo per sapere con certezza se la sua migliore amica provasse dei forti sentimenti per lui. E dopo averne avuto la certezza, i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato. Sui social, si leggono tantissimi commenti entusiasmanti, ma qualcuno ha voluto esprimere un disappunto nei confronti del legame tra Alfredo e Clara.

Il Paradiso delle signore, scena finale dell'episodio di venerdì 13 dicembre: Alfredo affronta Clara

Alfredo si è presentato a sorpresa a casa di Clara Boscolo, cogliendola di sprovvista. La ragazza, stupita, gli ha chiesto cosa ci facesse lì. Il giovane magazziniere del Paradiso delle signore, con un filo di timidezza e di incertezza, le ha chiesto se poteva entrare. Clara, dopo un momento di esitazione, lo ha fatto accomodare e ha chiuso la porta dietro di lui.

L'uomo le ha confidato di aver visto Jerome allontanarsi e di aver evitato di farsi vedere. Clara, con un’espressione un po’ innervosita e infastidita, gli ha chiesto se la stesse spiando. Il ragazzo ha cercato di minimizzare spiegando che voleva parlarle ma allo stesso tempo aveva paura di darle fastidio.

''C’è una cosa che devo sapere'', ha sospirato il magazziniere con un tono serio ma che nasconde una forte emozione.

Alfredo chiede a Clara: 'Tu sei mai stata innamorata di me?'

''È vero, ci ho messo troppo tempo per capire ciò che provo per te. Ti chiedo scusa, d’accordo? Per come mi sono comportato – ha confessato il magazziniere Perico - Però io questa cosa la devo sapere.

Tu sei mai stata innamorata di me?''

Un silenzio denso e carico di aspettative si è insinuato tra loro due. Non ricevendo alcuna risposta da parte della Venere Boscolo, il ragazzo l’ha rassicurata che non ci sarebbe stato alcun problema se non fosse stato così, promettendo di lasciarla in pace. Tuttavia, le ha chiesto con insistenza: ''Se c’è stato un momento, anche solo uno in cui tu hai sentito che tra noi c’era qualcosa di più di un’amicizia, ti prego, dimmelo, per favore''.

Clara e Alfredo si baciano

Clara, sentendo un groviglio di sentimenti contrastanti come la gioia, paura, incertezza, gli ha risposto con voce tremante: ''Te ne saresti accorto subito, se non tu non fossi lo scemo che sei''.

E in quel momento, l’atmosfera si è fatta molto elettrizzante. Il tempo sembrava sospeso, mentre i loro cuori si incrociavano in un vortice di emozioni. E poi, come un fulmine a ciel sereno, le loro labbra si sono unite in un bacio appassionato, un bacio che diceva tutto ciò che le parole non erano riuscite a esprimere per tutto questo tempo.

Le reazioni dei fan del Paradiso delle signore per la scena 'Claredo': 'Finalmente'

Questa scena Claredo, nome dato alla coppia formata da Clara e Alfredo, è stata molto apprezzata dai loro fan. Infatti, sui social si leggono commenti carichi di gioia, commozione, felicità.

''Finalmente! abbiamo aspettato secoli per questa cosa'', ha esclamato un una fan allegando un video del bacio tra Clara e Alfredo. ''Percepitemi morta, deceduta, caduta a terra" ha urlato di gioia una fan di questa coppia. Un’altra si è commossa nell’assistere alla scena del bacio.

Un utente social ha affermato che la giovane Boscolo aveva atteso due anni e mezzo per quel bacio, che probabilmente aveva sognato innumerevoli volte e che ora poteva finalmente riviverlo nella sua mente sapendo con certezza che Alfredo ricambiava i suoi sentimenti.

Un altro utente, invece, ha voluto inviare un abbraccio a tutte le fan di Clara e Alfredo che non avevano mai smesso di sperare: ''Grazie a chi sta scrivendo queste scene Claredo''.

I commenti dei fan che non approvano la coppia: 'Alfredo è un pessimo elemento'

In mezzo a questi commenti positivi e gioiosi, alcuni fan de Il Paradiso delle signore, però, non hanno apprezzato l’evoluzione del legame tra Alfredo e Clara. Infatti, una fan ha espresso la sua perplessità riguardo alle insistenze del giovane Perico nei confronti della ciclista Boscolo. Pur comprendendo il suo improvviso interesse amoroso, ha ritenuto che Clara avesse bisogno di un po’ di tregua. Un’altra fan ha condiviso il suo pensiero, commentando: ''Io mi sto rendendo sempre più conto che Alfredo è un pessimo elemento, purtroppo. Gelosia tossica con Irene, stalking con Clara''.