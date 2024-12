Jimena metterà alle strette Maria: "Chi è l'amante di Manuel?" chiederà minacciosa nella puntata de La Promessa di venerdì 27 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la cameriera andrà a servire una tisana a Jimena che le farà molte domande sull'amore segreto di suo marito. La donna ipotizzerà che essendo la fidanzata di Salvador, Maria possa conoscere il nome che cerca. Avvicinandosi a lei, Jimena minaccerà Maria: "Non esci da qui se non mi dici quel nome".

Jimena ossessionata dal tradimento di Manuel

A La Promessa non ci sarà pace a causa della situazione tra Manuel e Jimena che si farà sempre più complicata.

Dopo l'annuncio del marchesino che ha confessato a tutti di amare un'altra donna, Jimena si sentirà senza speranze. La donna piangerà per il fallimento del uso matrimonio e chiederà l'aiuto dei suoi genitori, ma soprattutto vorrà sapere chi è la sua rivale. Jimena sarà ossessionata al pensiero di scoprire chi è l'amante di Manuel e visto che suo marito non vuole rivelarlo, provvederà ad indagare da sola. La donna inizierà a fare domande alla servitù e in particolar modo a Maria, visto che è la fidanzata di Salvador. Jimena chiamerà Maria nella sua stanza per servirle una tisana e la metterà alle strette. "Salvador è il valletto di Manuel ed è il tuo fidanzato", dirà, "Sicuramente saprai chi è l'amante di mio marito".

Maria negherà di sapere chi è la donna in questione, ma Jimena insisterà perché non le crederà. La donna si alzerà in piedi e prenderà la mano di Maria: "Sicuramente Salvador ha condiviso con te quello che sa". "Io non so niente", ripeterà la cameriera, ma Jimena continuerà con le sue convinzioni: "Io credo che tu sappia". "Non esci da qui finché non mi dici il nome quel nome", minaccerà Jimena facendo paura a Maria.

Manuel penserà di annullare il suo matrimonio con Jimena

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Cruz sarà un duro colpo sapere che Jimena ha mentito a tutti sulla gravidanza. La marchesa e Alonso si renderanno conto di dover evitare a tutti i costi uno scandalo e penseranno a come fare. I duchi de Los Infantes arriveranno a breve al palazzo per parlare del tradimento di Manuel e convincerlo a trasferirsi a Madrid e Cruz vorrà prendere tempo.

La donna sarà d'accordo con Manuel che la soluzione più conveniente per tutti sarebbe annullare le nozze alla Sacra Rota, ma il marchesino le dirà che ci vorrà almeno qualche giorno per avviare le pratiche. Nel frattempo, Catalina interrogherà Lorenzo dopo aver scoperto che Pelayo è un trafficante. De La Mata si tirerà fuori dalla vicenda dicendole di essere all'oscuro degli affari illeciti del suo fidanzato.

La discussione tra Manuel e suo suocero

Nelle puntate precedenti, i duchi de Los Infantes sono arrivati a La Promessa per parlare con Manuel e convincerlo a ricucire i rapporti con Jimena. Don José ha alzato i toni con il marchesino che ha perso la pazienza. In uno scatto d'ira, Manuel ha rotto un vaso e la tensione tra le due famiglie è arrivata alle stelle.

I Duchi si sono ripromessi di tornare a parlare della faccenda e hanno lasciato a Manuel qualche giorno per pensare, ignari del fatto che Jimena ha ingannato tutti e che adesso Cruz è al corrente delle sue bugie.