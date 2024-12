Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 29 novembre, Guido e Claudia hanno dimostrato ancora una volta di essere una coppia decisamente male assortita. In virtù degli ultimi eventi, qualcosa potrebbe cambiare e, con il Natale alle porte, la sensazione è che Del Bue possa tornare sui suoi passi. Resta però da capire come reagirebbe Mariella in quel caso.

Claudia non sembra innamorata di Guido

Le anticipazioni ufficiali rivelano pochi dettagli su questa storyline, se non che, in un siparietto dai toni leggeri, Cotugno finirà per rovinare il tradizionale rito dell'allestimento dell'albero di Natale a Guido, Mariella e Lollo.

Una cosa, però, è indubbia: la coppia composta da Claudia e il comandante Del Bue sembra essere stata concepita per suscitare antipatia nel pubblico.

Gli spettatori, infatti, non hanno ancora perdonato a Guido il comportamento che lo ha spinto ad abbandonare la famiglia per quella che molti hanno percepito come una semplice infatuazione. In realtà, per Del Bue, Claudia rappresentava un amore giovanile, un desiderio a lungo idealizzato e mai realizzato. Tuttavia, il problema principale è che questo sentimento appare chiaramente non corrisposto.

Guido tornerà da Mariella?

La narrazione attuale sembra andare in questa direzione. Guido, infatti, si sta rendendo conto di aver commesso un errore nel lasciare Mariella per inseguire qualcosa che, in fondo, è esistito solo nella sua mente.

Tuttavia, le prossime puntate potrebbero rivelarsi cruciali: Claudia dovrà spiegare a Guido il motivo per cui si è dichiarata single durante un’intervista. Certo, la donna potrebbe giustificare la sua affermazione come una scelta legata alla carriera, ma la sensazione è che la donna non potrà mai essere la compagna che il comandante Del Bue desiderava.

Anzi, forse, potrebbe essere proprio lei a decidere di lasciarlo.

Dall’altra parte, il personaggio di Mariella è cresciuto molto nel corso di queste puntate, e resta da capire come reagirebbe di fronte a un eventuale ritorno di Guido. Ciò che, infatti, sembrava scontato fino a poche settimane fa ora non lo è più: la donna potrebbe anche non volerlo più al suo fianco.

Cosa succederà a dicembre: Samuel incontra Giorgia, Nunzio e Rossella finalmente assieme

Diego e Ida troveranno casa lontano da Palazzo Palladini, ma Raffaele non sarà d'accordo e proporrà loro di trasferirsi alla Terrazza, inimicandosi così la madre di Tommy.

Samuel vivrà uno dei giorni più emozionanti della sua vita, realizzando il sogno di incontrare la cantante Giorgia.

Damiano arresterà il vero colpevole dell'aggressione a don Antoine. Nel frattempo, Luisa, felice per la notizia, si avvicinerà sempre di più a Rosa.

Alice e Vinicio vivranno una drammatica esperienza in discoteca.

Nunzio e Rossella partiranno per Madrid, iniziando a fare progetti per una nuova vita insieme.

Roberto Ferri si infurierà con Michele e Filippo per aver portato avanti l'inchiesta sulla famiglia Gagliotti nonostante il suo dissenso.