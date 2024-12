Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sognano di diventare genitori. In una recente intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo', l'ex dama di Uomini e Donne ha raccontato i progetti con il suo fidanzato, svelando che stanno provando ad avere un bambino. Roberta ha inoltre rivelato di non convivere ancora con Alessandro, ma di dividersi tra Cassino e Salerno. Anche Alessandro ha espresso parole di speranza per un'eventuale gravidanza della sua compagna.

Roberta e Alessandro stanno provando ad avere un bambino

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono prossimi a festeggiare il primo anno di fidanzamento.

Dopo l'uscita da Uomini e donne, la coppia non ha mai avuto crisi o tentennamenti riguardo al loro rapporto. Ora, dopo mesi in cui le cose stanno andando per il meglio, Roberta e Alessandro stanno provando ad avere il loro primo figlio. È stata l'ex dama del dating show di Maria De Filippi a svelare i progetti in cantiere con il suo compagno, rivelando in un'intervista: "Posso solo dire che ci stiamo provando, ci sono lavori in corso". Anche Alessandro, dal canto suo, non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre.

Alessandro vuole un figlio da Roberta

Alessandro Vicinanza ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Spero di diventare padre a breve, è nei miei pensieri". Inoltre, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha anche svelato un suo augurio per le festività: "Se a fine anno avessi una sorpresa da parte di Roberta, sarei l'uomo più felice del mondo e per me sarebbe il più bel regalo di Natale".

Sembrerebbe quindi possibile che già nel 2024 la coppia potrebbe scoprire la lieta notizia. Intanto, Roberta ha raccontato come prosegue la sua storia d'amore a distanza con il compagno: "La nostra è una convivenza part-time". Infatti, Di Padua vive con suo figlio a Cassino, mentre Vicinanza abita a Salerno. Roberta non ritiene problematica la distanza: "Appena possiamo, saltiamo in auto per vederci".

Alessandro ha un rapporto speciale anche con il figlio di Roberta

Alessandro si è dimostrato un valido compagno per Roberta. Spesso, Vicinanza è in compagnia del figlio della sua fidanzata. Recentemente, la coppia è andata anche a Londra per festeggiare gli 11 anni di Alex. I due ex protagonisti di Uomini e Donne condividono spesso video nelle loro storie Instagram mentre sono insieme.

Nei filmati pubblicati sui social, Alessandro elogia spesso le qualità di Roberta come madre e fidanzata, sottolineando anche che è anche una bravissima cuoca e una donna da sposare. Tuttavia, nella recente intervista, Di Padua ha frenato sulle nozze, rivelando di non parlarne mai con Vicinanza.