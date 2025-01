A neppure 24 ore dall'uscita di Helena Prestes dalla casa del Grande Fratello, Javier Martinez ha già detto che sente molto la sua mancanza. Il pallavolista si è confidato con Mariavittoria Minghetti e ha ammesso di essere molto dispiaciuto per come sono andate le cose in puntata. Quando l'amica gli ha chiesto se sta iniziando a provare un sentimento per la modella, però, il concorrente ha risposto immediatamente di "no".

Le confidenze di Javier

Il 13 gennaio Helena è andata via dalla casa del GF per volere del pubblico, ma nel gruppo c'è chi non si aspettava la sua eliminazione.

Oltre a Luca e ad Amanda, anche Javier era molto vicino a Prestes e in queste ore l'ha confermato dicendo che sente già la sua mancanza tra le mura più spiate d'Italia.

A Mariavittoria che ha voluto sapere come sta dopo tutto quello che è successo nell'ultima puntata, Martinez ha risposto: "Io sapevo di essere legato a lei, ma non pesavo così tanto".

"Questa cosa è un po' strana e mi sto analizzando", ha aggiunto il pallavolista prima che l'amica lo interrompesse per porgli un'importante domanda.

"Quindi forse c'è un sentimento?", ha chiesto prontamente Minghetti.

La replica del concorrente è stata altrettanto immediata: "No, no, no, quello no. Mi dispiace perché è una persona che mi stava molto vicino".

“ non pensavo, ceh io sapevo di essere legato a lei ma sincero non pensavo così, così tanto. è una cosa strana mi sto tra virgolette anche un po’ analizzando io.”

levriero😭❤️‍🩹#helevier pic.twitter.com/QAApEYJe9a — asia 🪷 javi7 ♥︎ (@asiaobriien) January 14, 2025

Il parere degli spettatori

Il dispiacere di Javier per l'eliminazione di Helena ha colpito i fan del GF che hanno sempre creduto nel loro rapporto, che fosse un'amicizia o qualcosa in più.

"Peccato che ha detto che non gli manca in quel senso", "Io penso che è un bravo ragazzo e che vuole veramente bene a Helena", "Ma perché deve sempre precisare che è solo un'amica e che non c'è sentimento? L'abbiamo capito", "Analizza pure, noi abbiamo capito tutto da tempo", "Sembra che ha paura ad ammettere che ha un interesse", "Per me è un grande giocatore", "Ridicolo, non gli è mai fregato nulla di Helena", sono i pareri contrastanti che gli utenti di X hanno espresso sulle recenti dichiarazioni di Martinez all'interno della casa.

L'interesse per Javier e per Zeudi

Nell'ultima puntata del GF che è andata in onda, si è parlato anche dei legami che Helena ha instaurato con due concorrenti molto amati di quest'edizione.

Per un periodo si è pensato che Prestes stesse perdendo la testa per Zeudi, anche se l'attrazione che ha sempre avuto nei confronti di Javier non l'ha mai messa da parte.

L'altra sera Alfonso Signorini ha indagato su questi rapporti e forse è riuscito ad arrivare ad una conclusione: l'ex Miss Italia sa di non essere corrisposta al cento per cento nel suo sentimento e Martinez continua a dire che la modella è solo una cara amica.