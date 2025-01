Pietro Genuardi ha lasciato il cast de Il Paradiso delle Signore per motivi di salute. Nella puntata N. 83 della fiction di Rai 1, andata in onda lunedì 13 gennaio, è stato spiegato come il personaggio di Armando Ferraris sia uscito di scena: è partito per la Grecia per assistere il suo amico malato, Giorgio Torri. Sono stati Matteo Portelli e Marcello Barbieri ad informare i colleghi del negozio sui dettagli della partenza improvvisa del capo magazziniere.

Armando Ferraris non lavora più nel magazzino de Il Paradiso delle signore

Matteo Portelli ha annunciato l'improvvisa partenza di Armando Ferraris.

Il ragioniere del negozio si è recato subito in magazzino la mattina per spiegare la situazione, informando Enrico Brancaccio e Alfredo Perico dell'assenza del loro responsabile. Il fidanzato di Clara Boscolo è rimasto spiazzato dalla notizia, trovando strano che Armando non avesse avvertito nessuno. Matteo ha spiegato che Ferraris ha lasciato Milano per assistere un amico malato, che non ha nessun altro al mondo se non lui. Enrico, nel frattempo, ha espresso parole di apprezzamento per Armando, rimanendo ancora una volta stupito dalla generosità del collega.

Marcello Barbieri ha accompagnato Armando Ferraris all'aeroporto

Nel frattempo, Marcello Barbieri è arrivato in ritardo a una riunione con Marta Guarnieri e Roberto Landi, spiegando di aver avuto un contrattempo: ha dovuto accompagnare Armando Ferraris all'aeroporto.

Il direttore de Il Paradiso delle Signore ha fornito ulteriori dettagli sull'improvvisa partenza di Armando, che la sera precedente aveva ricevuto un telegramma dalla Grecia inviato da Giorgio Torri. Quest'ultimo, un vecchio comandante dei partigiani e amico di Armando, è gravemente malato. Marta Guarnieri è rimasta sorpresa dal legame tra Ferraris e Torri, scoprendo da Marcello Barbieri che Giorgio è come un padre per Armando, il che spiega la devozione del loro collega per l'anziano signore.

Inoltre, Torri è rimasto solo dopo la morte della sorella ed è finito in un ricovero per indigenti.

L'uscita di scena di Armando Ferraris è legata alla malattia di Pietro Genuardi

L'uscita di scena di Armando Ferraris non è stata una decisione degli autori, ma una scelta obbligata a causa della recente diagnosi di malattia dell'attore Pietro Genuardi.

L'interprete del capo magazziniere de Il Paradiso delle Signore è attualmente in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma per una malattia ematica e, secondo uno degli ultimi messaggi pubblicati da Genuardi sui social, è in attesa di un trapianto di midollo. Recentemente, l'attore ha anche ringraziato i suoi fan sui social per il sostegno e ha espresso gratitudine ai medici dell'ospedale romano dove è ricoverato.