Cambio di programmazione per Rai Premium riguardo alla messa in onda delle repliche de Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento con le puntate della settimana è stato posticipato nel pomeriggio di sabato 11 gennaio: gli episodi andranno in onda a partire dalle ore 17 anziché dalle 16, come di consueto. La motivazione è che il 6 gennaio non è andata in onda la puntata su Rai 1 e, avendo meno episodi da trasmettere, la messa in onda è stata posticipata.

Le repliche de il Paradiso delle signore vanno in onda alle 17 l'11 gennaio

Alle ore 16 di sabato 11 gennaio sul canale 25 del digitale terrestre verrà trasmessa la serie televisiva Heartland, precisamente gli episodi 4 e 5 della quattordicesima stagione.

La quinta puntata terminerà alle ore 17 e, da quell'ora, verranno trasmessi gli episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda da martedì 7 gennaio a venerdì 10 gennaio: dalla puntata 79 alla 82.

Le repliche posticipano: Il Paradiso delle signore non è andato in onda il 6 gennaio

Non verrà persa nessuna puntata delle repliche de Il Paradiso delle Signore su Rai Premium. Il motivo del posticipo alle ore 17 è semplice: il 6 gennaio, giorno festivo dell'Epifania, su Rai 1 non è andata in onda la puntata della soap pomeridiana, quindi le puntate da trasmettere in replica sono soltanto quattro, anziché cinque come di consueto.

Intanto, è possibile seguire la fiction anche on demand sul sito di Rai Play, oppure tramite applicazione, direttamente dal PC o da dispositivi mobili come cellulari e tablet.

Modifiche alla programmazione nella settimana dal 6 gennaio al 10 gennaio

E mentre la programmazione delle repliche è stata modificata per la giornata di sabato, nella settimana da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio ci sono state alcune variazioni nella messa in onda degli episodi in prima visione su Rai 1. Il giorno dell'Epifania, infatti, non è andata in onda la puntata, mentre mercoledì 8 gennaio è saltato l'episodio per dare spazio a uno speciale del Tg1 sulla liberazione e il rientro in Italia della giornalista Cecilia Sala.

L'episodio previsto per quel pomeriggio, pertanto, verrà trasmesso giovedì 9 gennaio, mentre venerdì 10 gennaio ci sarà un doppio appuntamento a partire dalle 15:30 su Rai 1, con la messa in onda degli episodi 81 e 82. La cancellazione della puntata all'ultimo minuto ha generato malcontento tra alcuni fan della fiction, che hanno espresso il loro disappunto per non aver potuto vedere la loro soap in televisione.