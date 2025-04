Domenica 6 aprile, Helena Prestes è stata ospite a Verissimo. Tra i vari argomenti affrontati con Silvia Toffanin, l'ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che in passato è stata vittima di violenza: "Ho avuto un ex che mi ha rotto il coccige". La modella ha spiegato di avere avuto il coraggio di chiudere la relazione solo grazie alla sua amica Dayane Mello.

Il racconto di Helena

Dopo il video di presentazione, Helena Prestes ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo.

La conduttrice ha chiesto alla sua ospite se dopo la fine del GF sia riuscita a ritrovare la sua quotidianità.

Senza giri di parole Helena ha raccontato che è difficile tornare alla vita di tutti i giorni dopo essere stati "chiusi" per mesi in una bolla. A quel punto è iniziato l'intervista e la diretta interessata ha raccontato a Silvia Toffanin di essere stata vittima di violenza in passato a causa di una relazione tossica: "Ho sofferto molto per amore nella mia vita. Ho avuto un ex che è stato violento. Mi ha rotto anche il coccige" . La 34enne ha spiegato che in quel periodo doveva andare a sfilare a Londra per la Fashion Week e non è stato facile poiché il dolore fisico era lancinante: "Non l'ho denunciato". Prestes è riuscita a liberarsi di quella relazione solo grazie alla sua amica Dayane Mello: "Mi ha detto che non riconosceva più quella ragazzina conosciuta a 16 anni".

Dunque dopo essere rimasta bloccata in Turchia per via della pandemia, Helena ha trovato il coraggio di chiudere la storia.

Il mio ex è stato un violento

Mi ha rotto il coccige con un calcio

Nn l’ho denunciato

Dayane Mello e mia sorella sono state vicine

Dopo le sfilate a Istambul

L’ho lasciato

La scelta di Prestes

Durante la finale del GF, Alfonso Signorini aveva chiesto ad Helena Prestes a chi avrebbe devoluto la parte di montepremi da dare in beneficenza.

Senza pensarci su due volte la modella aveva riferito che avrebbe devoluto la metà del montepremi ad un'associazione che si occupava di donne vittime di violenza.

La precisazione della modella dopo Verissimo

In seguito all'intervista di Helena Prestes a Verissimo, sul web alcuni hanno pensato che "il fidanzato violento" fosse Carlo Motta.

Per evitare fake news, la diretta interessata ha fatto una precisazione sui propri canali social: "Ci tengo a precisare che l'aggressione di cui ho parlato non riguarda in alcun modo la mia ultima relazione con Carlo". Prestes ha poi spiegato che si tratta di una storia del passato durata 8 anni: "Si tratta di una persona che preferisco non nominare" .

Infine, Helena Prestes ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito la sua intervista da Toffanin.