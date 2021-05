La Juventus dalla prossima stagione potrebbe ripartire da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sarebbe considerato il profilo ideale per iniziare un nuovo progetto sportivo. L'alternativa rimarrebbe Zidane, che dovrebbe lasciare il Real Madrid. Il tecnico francese però potrebbe prendersi un anno di riposo oppure aspettare un'eventuale offerta da commissario tecnico della nazionale della Francia in caso di addio di Deschamps dopo l'Europeo 2021. Il livornese quindi potrebbe essere il sostituto di Andrea Pirlo, che potrebbe non essere riconfermato.

Ad alimentare indiscrezioni di mercato a tal riguardo è stato l'ex tecnico e amico di Allegri Giovanni Galeone. Fra le varie dichiarazioni, Galeone ha spiegato il motivo dell'addio di Allegri alla Juventus nel 2019: "Max fu esonerato per divergenze tecniche con la dirigenza". Si è poi soffermato sulla rosa attuale della Juventus, sottolineando come Allegri stimi molto giocatori come Kulusevski e Chiesa. Allo stesso tempo potrebbe rivalutare anche Bernardeschi, che nelle ultime due stagioni non è riuscito ad incidere nella Juventus.

'Allegri potrebbe rivitalizzare Bernardeschi'

"Allegri apprezza Kulusevski e Chiesa": è questo il parere di Galeone. L'ex tecnico del Pescara (grande amico dell'allenatore livornese) ha parlato di un possibile approdo di Allegri alla Juventus.

Secondo Galeone, Allegri potrebbe far rendere al meglio molti giocatori della rosa bianconera: "Allegri potrebbe rivitalizzare giocatori caduti in disgrazia come Bernardeschi, che per il livornese ha un futuro da mezzala". Galeone ha parlato della difesa della Juventus, sottolineando come sia necessario che la società bianconera acquisti centrali in previsione di una sostituzione di Chiellini: "Pirlo quando non c'era Chiellini ha dovuto schierare Alex Sandro perché non c'erano altri centrali mancini in rosa".

Secondo Galeone, se il tecnico livornese ritornerà, darà un importante contributo tecnico alla società bianconera.

La nuova dirigenza della Juventus

Con l'addio di Fabio Paratici da direttore sportivo della Juventus, sono emerse diverse indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile ritorno di Allegri sulla panchina bianconera.

Al posto di Paratici potrebbe essere promosso come direttore sportivo Federico Cherubini, che dovrebbe essere affiancato da Giovanni Manna e Matteo Tognozzi (rispettivamente direttore sportivo e scouting manager dei giovani della Juventus under 23).