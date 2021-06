La Juventus è sempre attenta alle occasioni di mercato. Negli ultimi anni, a partire dalla gestione dirigenziale affidata a Giuseppe Marotta (attualmente all'Inter) e a Fabio Paratici (a giorni nuovo direttore sportivo del Tottenham), sono arrivati diversi talenti che hanno fatto la storia della squadra bianconera. Basti ricordare gli ingaggi a parametro zero dei vari Paul Pogba, Andrea Pirlo, Emre Can, Patrice Evra e quelli più recenti come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Quest'ultimo probabilmente è l'unico dei giocatori arrivati a titolo gratuito ad aver deluso le aspettative.

Dal mercato dei parametri zero la Juventus potrebbe attingere anche a luglio, si parla infatti di un interesse concreto per Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione. La società bianconera però starebbe lavorando anche in previsione giugno 2022. C'è infatti un giocatore particolarmente gradito alla Juventus e che potrebbe essere acquistato a parametro zero. Ci si riferisce alla punta francese Dembélé, in scadenza con il Barcellona alla fine della prossima stagione. La società catalana gli avrebbe offerto un ingaggio minore rispetto a quello attuale. Il giocatore avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto.

Dembélé potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero a giugno 2022

Per questo il Barcellona starebbe valutando la possibilità di cederlo durante il calciomercato estivo. Difficile però trovare una società pronta ad acquistarlo per 50 milioni di euro, anche perché il suo contratto è in scadenza a giugno 2022.

Non è da scartare la possibilità che la società catalana decida di metterlo fuori rosa fino alla scadenza di contratto. In tal caso Dembélé lascerebbe il Barcellona a parametro zero e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato della Juventus. D'altronde si parla di un interesse concreto della società bianconera per la punta francese da diverse stagioni.

Sarebbe infatti ritenuto il giocatore ideale da schierare in un tridente offensivo ma anche come trequartista in un 4-2-3-1.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Si cercano due rinforzi per la mediana ed uno per il settore avanzato, che potrebbero diventare due nel caso in cui dovesse partire Cristiano Ronaldo.

A centrocampo piacciono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli. Il bosniaco potrebbe lasciare in prestito il Barcellona dopo che nella stagione appena finita è stato considerato una riserva dal tecnico Koeman. Il giocatore del Sassuolo invece ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro ma la Juventus potrebbe offrire 25 milioni di euro più il cartellino di uno fra Rovella e Fagioli. Per il settore avanzato piacciono Memphis Depay, Arkadius Milik e Gabriel Jesus.