Ennesimo colpo di calciomercato del Milan che puntella il centrocampo. Infatti, la società rossonera ha chiuso per il ritorno di Tiemouè Bakayoko.

Nel weekend ci saranno le visite mediche dell'ex centrocampista di Chelsea e Napoli, che ritorna a Milano.

La trattativa si è conclusa con un prestito biennale con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a 15 milioni dopo determinante condizioni.

Un colpo importante per i rossoneri che puntellano la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Milan, puntellata la mediana

Con l'arrivo di Bakayoko, la società rossonera ha completato il centrocampo.

Con Kessie, Bennacer, Tonali e Bakayoko, la squadra di Pioli ha un quartetto di tutto rispetto che abbina qualità e forza fisica. Kessie causa infortunio resterà fuori ancora per qualche settimana, ecco perchè l'acquisto dell'ex Chelsea risulta fondamentale per il prosieguo della stagione. Inoltre, il Presidente sarà impegnato anche per Coppa D'Africa: ciò faciliterà l'inserimento e le occasioni sia per Bakayoko che per Tonali che ha disputato una buona prestazione in quel di Marassi contro la Sampdoria e che sarà titolare nella sfida di domenica contro il Cagliari di Leonardo Semplici.

Torino-Pobega, tutto fatto

Intanto, l'acquisto di Bakayoko ha aperto le porte per la cessione di Tommaso Pobega al Torino.

Dopo il prestito allo Spezia nella passata stagione, il giovane centrocampista passa al Torino dove alla corte di Juric potrà certamente crescere. La trattativa è stata impostata sulla base di un prestito secco; un ottimo colpo per la compagine granata che puntella il centrocampo.

Con Mandragora, Pobega può costituire un'ottima diga in mediana.

Il centrocampista classe '99 sarà già a disposizione per la sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Milan, una rosa competitiva per tutte le competizione

In questa sessione di calciomercato, i rossoneri hanno completato l'organico con acquisti intelligenti ed interessanti. Nonostante le cessioni di Donnarumma e Chalanoglu, la società di Via Turati si è mossa con grande destrezza chiudendo colpi importanti.

Basti pensare a Florenzi che potrà risultare una pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli sia come terzino che come esterno nel 4-2-3-1. Non dimentichiamo Olivier Giroud, alternativa di lusso per l'attacco rossonero e che ha già dimostrato di essere in forma.

Altri due rientri fondamentali: quelli di Brahim Diaz che ha ereditato la maglia numero dieci di Chalanoglu e soprattutto di Tomori, che con Kjaer e Romagnoli compongono un reparto difensivo di alto spessore.

Insomma, un Milan che ha tutte le carte in regole per una grande stagione ed essere competitivo in tutte le competizioni.