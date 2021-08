Arrivano critiche dopo la scelta di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il calciatore dovrebbe trasferirsi dalla Juve al Manchester City di Guardiola. Proprio questa notizia non è stata presa nel migliore dei modi dall'attuale allenatore del Manchester United, Ole Solskjaer.

“Siamo professionisti, ma se hai giocato al Manchester United non vai al Manchester City”, ha dichiarato il tecnico norvegese durante la conferenza stampa di avvicinamento verso la gara dei Red Devils contro l'Arsenal.

Le parole di Allegri dopo la decisione di Ronaldo

Nel frattempo anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha confermato che il portoghese non sarà convocato per la sfida contro l'Empoli.

"Ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha più intenzione di giocare nella Juventus. Per questo motivo non sarà convocato per domani". Ha dettagliato l'allenatore livornese che, dunque, domani avrà a disposizione per l'attacco come titolari i soli Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Le alternative in attacco per la Juve

La società bianconera, nel frattempo, starebbe lavorando sul fronte mercato per garantire un rinforzo a Massimiliano Allegri nel reparto offensivo.

Nelle ultime ore ci sono state delle voci per un ritorno di Moise Kean.

Il centravanti italiano, che non sarebbe centrale nel progetto dell'Everton di Benitez, sarebbe entusiasta di ritornare in Italia. Alla Continassa avrebbe il consenso di Allegri, che stravede per lui dopo averlo fatto esordire nel maggio del 2017. Pare possibile che il club inglese possa accettare un prestito con diritto di riscatto, anche se la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Un altro nome che sarebbe sempre nei piani della Juventus è quello di Mauro Icardi. L'attaccante del Psg, dopo l'arrivo di Lionel Messi, potrebbe trovare poco spazio e, per questo, scegliere di giocare in un club che gli garantirebbe un posto da titolare. Al momento il bomber di Rosario avrebbe fatto sapere di essere felice in Francia.

Il suo cartellino avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

L'ultimo nome sarebbe quello di Gianluca Scamacca. Il Sassuolo vorrebbe per il suo cartellino circa 20 milioni di euro, ma l'affare si potrebbe fare con un prestito più un diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base ad alcune condizioni.