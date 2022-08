L'Arsenal e il Manchester United starebbero cercando entrambe un centrocampista per la nuova stagione 2022/23. I "Gunners" avrebbero messo nel mirino Sandro Tonali del Milan, mentre i "Red Devils" potrebbero abbandonare la pista Adrien Rabiot, per lanciare l'assalto a uno tra Guido Rodriguez o Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Milan, l'Arsenal avrebbe chiesto informazioni per Tonali, mentre Maldini osserverebbe Onyedika

L'Arsenal di Mikel Arteta vorrebbe rafforzare il settore di centrocampista con un giocatore giovane e di sicura prospettiva e la nuova idea dei "Gunners" sarebbe Sandro Tonali.

Il centrocampista ventiduenne del Milan, attualmente ai box per un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa 20 giorni, piacerebbe alla compagine inglese, che avrebbe già chiesto più di un'informazione al duo dirigenziale Maldini - Massara. Il club rossonero, forte del contratto che lo lega al giocatore fino al 2026, chiederebbe 50 milioni di euro per lasciarlo andare, una cifra importante ma non impossibile per gli inglesi.

Qualora Tonali lasciasse Milanello direzione Londra, il "Diavolo" dovrebbe correre ai ripari per trovare due calciatori per la linea mediana, considerando anche la partenza ormai "datata" di Franck Kessié, che ha raggiunto Xavi al Barcellona. In tal senso Maldini starebbe accelerando le trattative per Raphael Onyedika, centrocampista nigeriano in forza al Midtjylland, valutato dalla formazione danese circa 10 milioni di euro.

Il Manchester United valuta Guido Rodriguez e potrebbe abbandonare la pista Adrien Rabiot

Intanto anche il Manchester United vorrebbe aggiungere un grande centrocampista alla propria rosa e l'intenzione dei "Red Devils" sarebbe quella di attingere nel campionato italiano. Stando alle indiscrezioni che circolano da giorni, la compagine inglese avrebbe intavolato una trattativa con la Juventus per Adrien Rabiot, con la volontà di acquisire il francese per 18 milioni di euro più 6 di bonus.

Tuttavia nelle ultime ore è emerso il club britannico potrebbe virare le proprie attenzioni su Guido Rodriguez, calciatore argentino classe '94 in forza al Betis Siviglia, valutato circa 25 milioni di euro. Inoltre, lo United non avrebbe abbandonato del tutto la pista che porterebbe a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il mediano biancoceleste costerebbe 60 milioni di euro.