Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli così da continuare il percorso di crescita. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per completare l'organico e rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

Milan, idea Gakpo per la trequarti

La dirigenza del Milan sta osservando diversi profili per completare la trequarti a disposizione di Pioli, effettuando un investimento su un giovane di grande prospettive ma già di grande qualità. Secondo le ultime notizie di mercato, i rossoneri starebbero monitorando il profilo di Cody Gakpo, esterno olandese che in questi anni si è messo in luce con il Psv.

Grazie alle ottime prestazioni con il club olandese, il classe 99 è finito nel mirino dei top club europei tra cui il Milan.

Il profilo giovane ma già di grande qualità rispecchia perfettamente il progetto rossonero: la trattativa non appare semplice vista la richiesta da circa 40 milioni di euro da parte del Psv. Oltre a trovare un accordo economico con la società olandese, il Diavolo deve guardarsi dal forte interesse di altri top club europei come Liverpool, United e Manchester City che sarebbero molto interessati alle prestazioni del calciatore.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Benjamin Sesko, attaccante sloveno che sta conquistando il panorama calcistico con la maglia del Salisburgo.

Infine, sullo sfondo restano vivi i profili di Marco Asensio del Real Madrid e Noa Lang del Brugge.

Milan, possibile offerta per Hincapiè

Oltre ad un possibile colpo in attacco, il Milan sta valutando anche un possibile grande acquisto per la prossima sessione estiva che riguardi il pacchetto arretrato. Le condizioni di Simon Kjaer preoccupano e per questo, la dirigenza rossonera potrebbe ritornare sul mercato per regalare a Pioli una nuova alternativa in fase difensiva.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Diavolo starebbe valutando il profilo di Piero Hincapiè, centrale ecuadoriano che in questi anni si sta mettendo in luce con la maglia del Bayern Leverkusen. Il club tedesco non fa sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 2002. Oltre ad un accordo per l'eventuale trattativa, il Milan deve battere la concorrenza di club molto importanti come il Tottenham di Antonio Conte che sarebbe molto interessato al calciatore.

Oltre Hincapiè, il Milan valuta anche il profilo di Jakub Kiwior, centrale polacco in forza allo Spezia. La società ligure chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso jolly difensivo, che sarebbe finito nel mirino anche di Inter e Juventus.