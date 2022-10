La Juventus, dopo il match vinto contro il Bologna, è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare il match di Champions contro il Maccabi Haifa.

Dalla seduta di allenamento odierna è arrivata un'ottima notizia per i bianconeri, che hanno ritrovato Federico Chiesa. Il numero 7 juventino ha lavorato parzialmente in gruppo. L'altra buona notizia per mister Allegri arriva da Paul Pogba, che ha ripreso ad allenarsi in campo.

Pogba mette nel mirino l'Inter

Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi in campo e adesso la riabilitazione dopo l'operazione al menisco esterno sta entrando nella sua fase finale.

Il francese punta a tornare a disposizione della Juventus nel giro di un mese. L'obiettivo del numero 10 juventino è quello di essere a disposizione per la gara del 6 novembre contro l'Inter. Infatti, Pogba spera di poter giocare un paio di fare con i bianconeri per potersi guadagnare un posto nei convocati di Deschamps per il mondiale.

Per la Juventus rivedere Federico Chiesa parzialmente in gruppo e Paul Pogba in campo sono sicuramente due ottime notizie.

La Juventus lavora in vista della Champions

Federico Chiesa ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e ha lavorato insieme ai suoi compagni di squadra per preparare il match contro il Maccabi Haifa. Il numero 7 juventino non sarà tra i convocati per il match del 5 ottobre, ma intanto è tornato a respirare il clima del gruppo.

Per il match di Champions League Massimiliano Allegri ritroverà Angel Di Maria che in campionato è squalificato e quindi in Champions League sarà titolare. Nel complesso il tecnico livornese deciderà se fare dei cambi, oppure se confermare gran parte della formazione vista contro il Bologna. L'unica novità dovrebbe essere proprio il ritorno di Angel Di Maria, che potrebbe giocare al posto di Weston McKennie sulla corsia di destra in un centrocampo a quattro.

Intanto la Juventus domani 4 ottobre si allenerà in mattinata alla Continassa e la seduta comincerà alle ore 11:45. Poi alle 15, invece, ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Probabilmente il tecnico livornese darà qualche indicazione di formazione, anche se difficilmente entrerà nei dettagli.

Il match contro il Maccabi Haifa è fondamentale per la Juventus: bianconeri devono fare tre punti per sperare di giocarsi le loro residue chance per il passaggio del turno in Champions League, dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi.