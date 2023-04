Il Milan di Stefano Pioli si rituffa in campionato. Dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League, i rossoneri voglio accorciare dal quarto posto della Roma che dista una sola lunghezza e sfruttare la sfida tra i giallorossi e l'Atalanta di Gasperini. Domenica 23 aprile alle ore 18:00, il Diavolo ospita il Lecce di Baroni che vive un momento complicato, ma che già all'andata riuscì a strappare punti all'undici di Pioli.

Milan: chance per Rebic e Messias, Leao dall'inizio

Per quanto concerne la possibile formazione, Pioli è pronto a confermare il suo ormai ritrovato 4-2-3-1 ma con qualche modifica rispetto al match europeo del Maradona.

In attacco, la novità dovrebbe esser rappresentata da Ante Rebic che dopo Bologna dovrebbe esser confermato in attacco. Infatti, Olivier Giroud non è al meglio per un problema al tendine e dovrebbe accomodarsi in panchina. L'altra novità per il reparto offensivo dovrebbe esser Messias in vantaggio su Saelemaekers. Intoccabili Diaz e Leao che dovrebbero partire dal primo minuto.

A centrocampo, possibile chance per Pobega che tanto bene ha fatto nell'ultimo turno di campionato. L'ex Torino e Spezia dovrebbe esser preferito a Bennacer per completare la mediana assieme a Sandro Tonali. In difesa, squalificato Calabria e possibile turno di riposo per Kjaer. Pioli potrebbe così concedere un'occasione a Florenzi e Kalulu che dovrebbero completare la linea a quattro assieme a Tomori e Theo Hernandez.

In porta, confermatissimo Maignan, decisivo nella doppia sfida col Napoli.

Buone notizie anche sul fronte Zlatan Ibrahimovic che si è allenato con il gruppo. Il totem svedese punta alla convocazione contro l'undici di Baroni.

Lecce: 4-3-3 per Baroni, ballottaggio Ceesay-Colombo

Momento difficile per il Lecce di Baroni che arriva dal pareggio casalingo contro la Sampdoria ed ha visto ridursi il gap dalla zona salvezza, viste le 7 partite consecutive senza ottenere tre punti.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Baroni non dovrebbe rinunciare al suo collaudato 4-3-3. Il principale dubbio riguarda il reparto offensivo con il ballottaggio serrato tra Ceesay e l'ex Lorenzo Colombo, con il primo favorito. Ai lati, confermatissimi Strefezza e Di Francesco, con Banda pronto a subentrare nella ripresa.

A centrocampo, spazio a Gonzalez che piace tanto proprio al Milan in ottica calciomercato. Lo spagnolo classe 2002 dovrebbe completare la mediana assieme a capitan Hjulmand e Maleh, mentre in difesa Baroni si affida al tandem formato da Umtiti e Baschirotto.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Lecce [VIDEO]:

Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Rebic.

Lecce: Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Di Francesco, Ceesay, Strefezza.