Sfida di cartello all'Allianz Stadium. Domenica 23 aprile alle ore 20:45, la Juventus di Massimiliano Allegri ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel big match della 31^ giornata. La Vecchia Signora dopo il passaggio del turno in Europa League cerca tre punti fondamentali per blindare il terzo posto, mentre gli azzurri vogliono riscattare l'eliminazione in Champions League e avvicinarsi sempre più allo Scudetto.

Juve: tandem Milik-Vlahovic, possibile chance per De Sciglio

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera, il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe ritornare al 3-5-2 ed accantonare il tridente visto in Europa League contro lo Sporting.

In attacco, dovrebbe scattare l'ora di Milik grande ex di giornata. L'attaccante polacco dovrebbe completare il reparto offensivo assieme a Dusan Vlahovic, con Angel Di Maria che dovrebbe inizialmente partire dalla panchina e subentrare a gara in corso.

Dopo la panchina in Europa, torna dal primo minuto anche Kostic mentre sull'altra corsia possibile chance per De Sciglio, in vantaggio su Cuadrado. A centrocampo, confermatissimo Locatelli nel ruolo di play; l'ex Sassuolo dovrebbe esser affiancato da Rabiot e Fagioli, in vantaggio su Miretti.

In difesa, pesa l'assenza di Bremer uscito per un problema muscolare contro la formazione di Amorim. Per questo, la retroguardia dovrebbe esser composta da Gatti, Danilo e Bonucci che dovrebbe ritornare dal primo minuto a discapito di Alex Sandro.

In porta, ballottaggio Szczesny-Perin.

Napoli: torna Osimhen dal primo minuto, out Mario Rui e Politano

Il Napoli di Luciano Spalletti vuole subito rilanciarsi dopo l'eliminazione in Champions League. I partenopei sono a caccia di una vittoria che li avvicinerebbe sempre più al traguardo Scudetto.

Per quanto riguarda il possibile undici, il tecnico di Certaldo è pronto a confermare il suo 4-3-3 con qualche assenza importante: infatti, per il match dell'Allianz Spalletti dovrà a fare a meno di Mario Rui, Politano e Rrhamani usciti per infortunio nella sfida contro i rossoneri.

Per questo, l'allenatore azzurro dovrebbe riproporre dal primo minuto Olivera e Juan Jesus che dovrebbero comporre la retroguardia assieme a capitan Di Lorenzo e Kim.

A centrocampo, torna Anguissa dalla squalifica in coppa. L'ex Fulham comporrà la mediana assieme a Lobotka e Zielinski, mentre in attacco ballottaggio Lozano-Elmas con l'ex Psv favorito.

Il tridente sarà completato da Kvaratskhelia e Victor Osimhen che torna titolare in campionato dopo aver saltato le sfide contro Lecce e Milan.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.