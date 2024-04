In queste ore sul web i tifosi della Juventus stanno manifestando il loro dissenso nei confronti di Juan Cuadrado, ex calciatore della formazione bianconera ad attualmente in forza nell'Inter che alla festa del ventesimo scudetto fatta dalla società nerazzurra ha partecipato ai cori contro la vecchia signora.

Juventus, Cuadrado alla festa scudetto dell'Inter intona: 'Chi non salta bianconero è'

L'Inter nella giornata di ieri ha festeggiato il suo ventesimo scudetto e la squadra, come da copione in queste occasioni, ha fatto il giro della città per condividere la gioia con i propri tifosi.

A destare scalpore nella festa dei nerazzurri è stata l'esultanza particolarmente accesa di Juan Cuadadro, ex calciatore della Juventus che si è messo in evidenza per aver partecipato al coro "Chi non salta bianconero è". Un episodio che non avrebbe nulla di eclatante se non fosse per il recente passato del colombiano: il classe '88 ha infatti vestito la maglia della vecchia signora dal 2016 al 2023, vincendo 6 scudetti e 4 coppe Italia. Un gesto insomma, che sul web sta scatenando l'ira dei tifosi della Juventus, che in Cuadrado vedrebbero un ex particolarmente irriconoscente.

Juventus, i tifosi bianconeri furiosi per quanto fatto da Cuadrado: 'Vergognoso che allo Stadium ci sia la sua maglia'

Quanto fatto da Cuadrado sta scaldando l'ambiente del web bianconero, can tantissimi tifosi della Juventus che su X stanno manifestando il loro dissenso nei confronti del colombiano: "Vergognoso che allo Juventus Museum ci siano le maglie di Cuadrado e Sandro e manchi la sua, che ha sputato sangue e dato l'anima per i nostri colori" scrive un tifoso.

Un altro aggiunge: "Ma Cuadrado che gioisce per che cosa? Non ha mai giocato, ha fatto solo brutte figure e si è giocato l'affetto di 10 milioni di tifosi! Non fa infuriare i tifosi juventini come scrivono i giornali a me fa semplicemente schifo". Un utente poi, più freddamente scrive: "Vi leggo frizzantini per due saltelli di Cuadrado.

Uno che ha cancellato tutta la sua storia da noi semplicemente accettando la loro proposta. Non scandalizzatevi dei salti. La migliore moneta per ripagarlo è fingere che non sia mai esistito". Tra i commenti si possono leggere anche messaggi scritti da tifosi dell'Inter in estasi per l'esultanza di Cuadrado: "Cuadrado sul pullman dell'Inter a festeggiare il suo scudetto, è uno dei miracoli più clamorosi fatti da Ausilio" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Regalato senza badare a spese 2.5 milioni di contratto a Cuadrado solo per farlo saltare al coro chi non salta juventino é per dare un tocco di emozione in più alla festa scudetto più bella di sempre".