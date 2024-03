"Non è necessario far volare i droni per capire come stia la Juventus, basta osservare le modestissime prove della squadra e lo stato nervoso del suo allenatore": questo un estratto dell'editoriale firmato dal giornalista sportivo Toni Damascelli che nel pezzo pubblicato su 'Il Giornale' ha affrontato diversi temi evidenziando come a suo dire Massimiliano Allegri, allenatore del club, sia ormai "a fine corsa".

Lo 0-0 di ieri contro il Genoa è molto pesante da digerire in casa bianconera, con la Juventus reduce da una sola vittoria nelle ultime 8 partite.

Damascelli sulla Juventus: 'Il tempo delle mele è finito'

"Non è necessario far volare i droni per capire come stia la Juventus, basta osservare le modestissime prove della squadra e lo stato nervoso del suo allenatore che, dopo il pareggio contro il Genoa, ha reagito, in modo scorbutico, ai giornalisti che, secondo la sua cultura devono soltanto fare domande, non devono capire, non capiscono" ha scritto in modo piuttosto netto Damascelli in merito al momento attuale dei bianconeri.

E poi ancora: "Qualche anima beata pensa ancora allo stile Juventus, cancellato definitivamente dalla scomparsa di Gianni e Umberto Agnelli; gli eredi sono stati eliminati per folle gestione contabile (Andrea Agnelli) o hanno delegato (John Elkann il geniale mandante) la parte sportiva a figure improbabili, in serie: Jean Claude Blanc-Ferrero-Scanavino-Binotto-Vasseur.

Il tempo delle mele è finito, la Juventus, come la scuderia auto e la fabbrica madre, è cimelio per nostalgici, Allegri è a fine corsa pure sbiellata, i 9 milioni di stipendio gonfiano il conto bancario (Estrosa, la sua cavalla, almeno quella, ha vinto ieri alle Capannelle) ma non quello tecnico".

I numeri di Massimiliano Allegri nelle ultime otto partite in campionato

Nella storia della Juventus, la striscia di una sola vittoria in 8 partite non si palesa per la prima volta. L'ultima fu nel 2009/2010 e condusse all'esonero del tecnico Ciro Ferrara con conseguente arrivo in panchina di Alberto Zaccheroni.

La striscia negativa è iniziata contro l'Empoli, un 1-1 casalingo poi seguito dalle sconfitte contro Inter e Udinese e dal pareggio contro l'Hellas Verona (2-2).

Il turno dopo l'ultimo successo, contro il Frosinone (3-2), poi la sconfitta col Napoli (2-1) e il pari casalingo contro l'Atalanta (2-2). Ieri lo 0-0 col Genoa: alla ripresa gli uomini di Massimiliano Allegri saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio.