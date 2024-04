L'attaccante Marcus Thuram sarebbe entrato nel mirino del Paris Saint Germain, che avrebbe preso informazioni sul francese. Nelle ultime ore, inoltre, in casa Inter si sarebbe registrato un interessamento dell'Aston Villa per Denzel Dumfries che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. Per quanto concerne le operazioni in entrata, i dirigenti meneghini si sarebbero interessati a Oumar Solet del Salisburgo.

Inter: voci di addio su Thuram e Dumfries

Il Paris Saint Germain sarebbe sulle tracce di Marcus Thuram e potrebbe mettere sul piatto circa 75 milioni di euro, cifra che farebbe vacillare l'Inter in quanto consentirebbe di mettere a segno una netta plusvalenza.

L'attaccante è stato ingaggiato a parametro zero nella scorsa sessione estiva e ha il contratto in scadenza nel 2028. Il Paris Saint Germain lo segue perché Kylian Mbappé non ha rinnovato e sarebbe molto vicino al Real Madrid.

In attacco intanto, la squadra milanese si è già cautelata anticipando l'accordo, a gennaio, con Mehdi Taremi che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Porto. L'iraniano è un profilo che può collocarsi alla perfezione nel 3-5-2 dove può giocare sia da prima punta che da rifinitore e arriverà a Milano il 1° luglio.

Anche Denzel Dumfries potrebbe lasciare la Pinetina a fine stagione. L'Aston Villa avrebbe fatto dei sondaggi per l'olandese, valutato circa 30 milioni di euro.

L'Inter può aprire alla cessione in quanto non è pervenuta la fumata bianca per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Il calciatore chiederebbe circa 5 milioni prolungare l'accordo, cifra che Marotta e Piero Ausilio ritengono elevata. Anche in questo caso caso di cessione, la società avrebbe modo di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo pagato circa 15 milioni di euro dal Psv Eindhoven.

In entrata ipotesi Soler

In entrata in difesa l'Inter starebbe intanto monitorando il profilo di Oumar Solet, il francese classe 2000 del Salisburgo è un elemento in grado di giocare su tutto il fronte difensivo e che sa abbinare forza fisica e velocità in fase di mercatura. Inoltre è dotato di ottimo tempismo sui calci piazzati, occasioni che spesso riesce a concretizzare in gol.

Il suo profilo verrebbe preso in considerazione in caso di cessione di un difensore da parte dei nerazzurri, in particolare gli elementi che paiono avere maggiori possibilità di lasciare Milano sarebbero Stefan De Vrij e Francesco Acerbi.