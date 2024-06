Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e al dualismo che potrebbe scatenarsi alla Continassa tra Danilo e Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli accostato al club piemontese.

Albanese: 'Con l'eventuale arrivo di Di Lorenzo la posizione di Danilo non salterebbe per la sua duttilità'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato di quello che potrebbe essere il ruolo di Danilo qualora alla Juventus arrivasse Giovanni Di Lorenzo dal Napoli: "Con l'eventuale arrivo di Giovanni Di Lorenzo potrebbe saltare la posizione di Danilo ma non è assolutamente cosi grazie alla duttilità del brasiliano.

Nel calcio di Thiago Motta infatti, il classe '91 potrebbe ricoprire il ruolo del centrale difensivo che avanza fino a centrocampo con il pallone ma potrebbe essere anche il terzino sinistro che rimane bloccato dietro permettendo eventualmente a Di Lorenzo di avanzare".

Albanese ha poi aggiunto: "Danilo alla Juventus ha trovato le condizioni ideali per vivere la sua maturità calcistica. Nel club bianconero ha trovato evidentemente le giuste misure per potersi esprimere sia a livello tecnico che umano, visto che il giocatore è diventato un punto di riferimento per tanti alla Continassa".

Parlando infine dell'operazione Di Lorenzo, Albanese ha detto: "La novità riguarda la proposta che la Juve sarebbe pronta ad avanzare a Di Lorenzo, ovvero un ingaggio da 4 milioni più un paio di milioni per il suo agente.

Abbiamo visto come il procuratore Mario Giuffredi come sia molto attivo in questi ultimi giorni e settimane anche nella gestione della rottura totale tra il Napoli e il calciatore. Di Lorenzo è stato raggiunto telefonicamente da Antonio Conte al quale ha spiegato di vedersi ormai fuori dal progetto dei partenopei. Il capitano non si è sentito rispettato dalle uscite del presidente Aurelio De Laurentiis in merito alla vecchia guardia e per questo vuole andarsene".

Juve, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'Danilo e Di Lorenzo costano tanto e sono due calciatori normalissimi'

Diversi tifosi hanno commentato le parole di Albanese: "4 milioni di ingaggio più il cartellino per Di Lorenzo è pazzia pura. Quindi per la fascia destra Danilo e Di Lorenzo pagheremmo più di 8 milioni di stipendi per una corsia normalissima", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Di Lorenzo sarebbe un ottimo acquisto per la Juventus, ma c'è Conte che non vuole mollarlo, e De Laurentis farà di tutto per non farlo andare a Torino tranne che la Juventus accetti di pagare quanto richiesto dal Napoli. Ci credo poco. Vediamo come andrà a finire".