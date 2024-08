Il mercato estivo si avvicina a un momento cruciale con il possibile trasferimento di Teun Koopmeiners dalla Atalanta alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla giornalista Fabiana Della Valle, l'accordo sembra ormai delineato: la Juve è pronta a sborsare la cifra considerevole di 50 milioni di euro, più ulteriori 5 milioni di bonus legati a prestazioni e obiettivi.

Nonostante alcune speculazioni circolate nelle ultime ore, non ci sarebbe alcun interesse da parte del Liverpool o di altre squadre europee di rilievo. L'unica pista concreta per il futuro di Koopmeiners rimane quindi quella che porta a Torino, sponda Juventus.

Per sbloccare l'affare manca solo che i bergamaschi ingaggino il sostituto a centrocampo.

La Juve aspetta di chiudere l’affare per Koopmeiners

Tuttavia, il trasferimento dell'olandese non è ancora ufficiale. L’Atalanta, infatti, ha posto una condizione fondamentale per il via libera definitivo all’operazione: l’acquisto di un sostituto adeguato di Koopmeiners. Solo una volta individuato e ingaggiato il nuovo centrocampista, il club bergamasco darà l’ok al trasferimento del suo attuale regista. In tal senso spuntano in queste ore indiscrezioni su un blitz dei nerazzurri per Marco Brescianini, dopo che il trasferimento del centrocampista del Frosinone al Napoli è saltato.

Koopmeiners, che ha brillato in Serie A con la maglia nerazzurra grazie alla sua visione di gioco, la capacità di inserirsi in attacco e la precisione nei calci piazzati, rappresenterebbe un rinforzo di grande valore per il club bianconero.

La Juventus pensa anche al match col Como

Mentre la dirigenza bianconera pensa al mercato, Thiago Motta lavora sul campo in vista del match contro il Como. Dopo due giorni di riposo, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa e l’obiettivo è quello di arrivare al meglio alla gara di lunedì 19 agosto valevole per la prima giornata di Serie A.

Per questo match è possibile che Thiago Motta possa avere solo 14 giocatori a disposizione. Infatti, se non arriveranno novità rilevanti dal mercato la rosa bianconera sarà risicata. La buona notizia può arrivare da Arek Milik, che potrebbe tornare a disposizione dopo aver definitivamente recuperato dall’operazione al menisco. Il polacco sarebbe l’unica risorsa offensiva della Juventus da poter utilizzare a gara in corso, a meno che non venga riabilitato Federico Chiesa.