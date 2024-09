L’Inter avrebbe individuato il rinforzo per la difesa della prossima stagione. Si tratta di Benoit Badiashile. Il Milan, intanto, considerato l’ennesimo infortunio occorso a Bennacer, vorrebbe trovare la giusta strategia per intavolare una trattativa con il Torino per Samuele Ricci.

Il rinforzo per la difesa di Inzaghi può arrivare da Londra

L’Inter necessita di un difensore per la prossima stagione. Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, non più giovanissimi, hanno il contratto in scadenza nel 2025 e spesso sono limitati da problemi fisici. I dirigenti nerazzurri vorrebbero dunque un profilo veloce, forte fisicamente e abile nella marcatura a uomo.

L’obiettivo per giugno sarebbe Benoit Badiashile, che ha il contratto in scadenza nel 2030 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. Il giocatore non ha mai trovato continuità a Londra e, nella prossima stagione, potrebbe cambiare squadra per rimettersi in gioco. L’Inter potrebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro. I contatti potrebbero iniziare già a gennaio per battere la concorrenza di Tottenham e Barcellona.

Il regista del Torino interessa al Milan

Samuele Ricci sarebbe finito nel mirino dei rossoneri, che vorrebbero un centrocampista forte tecnicamente e con qualità in fase di impostazione. Il giocatore del Torino avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma sarebbe anche nei radar del Manchester City di Pep Guardiola, che vorrebbe ingaggiarlo già a gennaio come sostituto dell’infortunato Rodri.

Il Milan potrebbe intensificare i contatti per prelevarlo, a giugno in quanto vorrebbe cedere prima Bennacer. L’algerino, fermatosi per l’ennesimo infortunio, non convince per i frequenti problemi fisici e potrebbe essere ceduto in Arabia Saudita già a gennaio. L’incasso proveniente dalla cessione dell’ex Empoli potrebbe essere dirottato proprio su Ricci, che sta trovando molto spazio nel Torino di Vanoli.

Benoit Badiashile completo per l’Inter, Ricci garantirebbe manovra al Milan

Il difensore del Chelsea sarebbe perfetto per l’Inter perché è in grado di giocare non solo come centrale nella difesa a quattro ma anche in tutti i ruoli della difesa a tre. Grazie alla velocità e alla forza fisica, garantisce presenza in zona offensiva, dove spesso si fa trovare pronto sui calci piazzati.

Samuele Ricci, invece, porterebbe fluidità nella manovra del Milan che, al momento, non dispone di un profilo abile nella verticalizzazione e negli inserimenti.