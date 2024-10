Il Milan valuta i rinforzi per il centrocampo e l’attacco. Il reparto offensivo potrebbe accogliere nella prossima estate Santiago Gimenez, ora in forza al Feyenoord mentre per il centrocampo interesserebbe Reda Belahyane del Verona. Sempre per la mediana, potrebbe profilarsi un derby tutto milanese per Samuele Ricci del Torino.

Gimenez per il futuro dell’attacco rossonero

Santiago Gimenez sarebbe il nuovo obiettivo per il reparto offensivo del Milan. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Feyenoord ma al momento è fermo per infortunio.

Il giocatore ha dichiarato che in passato, il club rossonero, ha già provato ad ingaggiarlo però non è stata trovata l’intesa con la squadra olandese. Gimenez vorrebbe giocare per il Milan e non si esclude una trattativa a fine stagione anche perché, molto probabilmente, potrebbe essere ceduto Luka Jovic che non ha trovato spazio in questo inizio di stagione con Fonseca.

“Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta”. Ha dichiarato il calciatore durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN.

Il Milan punta nuovi centrocampisti

Il club rossonero vorrebbe rinforzare la mediana ed avrebbe puntato i fari su Safari ricci nel Torino e Belahyane del Verona. Il primo avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e sarebbe finito anche nei radar dell’Inter. I nerazzurri, a giugno, potrebbero pensare di trattare con il Torino inserendo nell’operazione il cartellino di Asllani che non sta entusiasmando lo staff di Simone Inzaghi.

L’albanese, quando ha trovato spazio, al posto di Hakan Chalanoglu, è apparso disorientato e poco convincente. Non si escluderebbe un derby di mercato a giugno per Ricci che ha un contratto in scadenza fino al 2027. Il Milan punta poi Belahyane del Verona, per il quale potrebbe fare un tentativo già a gennaio. Il ragazzo costerebbe circa 15 milioni di euro e sarebbe un profilo che i dirigenti rossoneri vorrebbero continuare a monitorare se dovesse esser ceduto Bennacer.

Fisicità e corsa per il Milan

Gimenez è un profilo che può inserirsi alla perfezione nei meccanismi tattici di Fonseca che potrebbe farlo giocare da attaccante centrale nel 4-3-3 ma anche nel 4-2-3-1. Il giocatore è abile di testa e ha dimostrato di essere producente sotto porta. Belahyane garantirebbe corsa e dinamicità in mediana. Il calciatore ha evidenziato abilità in fase di inserimento ma soprattutto in copertura difensiva. Ricci invece potrebbe giocare da playmaker e da mezzala sia nell’Inter che nel Milan e garantisce fluidità di manovra e presenza in tutto il campo.