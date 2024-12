Uno dei grandi trascinatori dell'Inter in questa prima parte della stagione è stato Marcus Thuram. È grazie alle sue prestazioni se i nerazzurri non hanno sentito la mancanza a livello di gol di Lautaro Martinez, che sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica. Inevitabilmente il francese ha attirato l'attenzione dei top club europei fra cui il Real Madrid, pronto a fare un tentativo per portarlo in Spagna la prossima estate, soprattutto se dovesse andare via Vinicius, con Kylian Mbappé che tornerebbe a giocare più largo sulla fascia.

Il Torino è alla ricerca di rinforzi in attacco già per gennaio dopo il grave infortunio subito da Duvan Zapata. Con il Napoli si sta parlando di Giovanni Simeone ma un altro nome che sembra interessare molto è quello di Cyril Ngonge, che all'ombra del Vesuvio non sta trovando molto spazio e rischia di trovarne sempre meno dopo l'eliminazione dalla coppa Italia.

Real Madrid su Thuram

Il futuro di Vinicius al Real Madrid è tutt'altro che certo proprio per questo motivo i Blancos sono alla ricerca di un grande rinforzo per il reparto avanzato. Tra i nomi che sembrano piacere al club di Florentino Perez ci sarebbe quello di Marcus Thuram, autore di una prima parte di stagione davvero positiva.

Il francese, infatti, con la maglia dell'Inter ha segnato 11 gol e messo insieme tre assist in 16 gare giocate in campionato, a fronte di un gol segnato anche in Champions League, pur partendo sempre dalla panchina.

Numeri che hanno permesso ai nerazzurri anche di poter fare a meno di Lautaro Martinez, che non è ancora al top della condizione dopo aver trascinato lo scorso anno sia l'Inter che l'Argentina.

La possibile proposta del club spagnolo

Marcus Thuram ha una clausola rescissoria con l'Inter che oscilla tra gli 85 e i 90 milioni di euro.

Al momento non si parla di rinnovo per cercare di rimuoverla e, dunque, il Real Madrid potrebbe anche pensare di esercitarla.

L'idea dei Blancos, però, sembra diversa visto che non vorrebbero pagare tale cifra in un'unica soluzione. Il club di Florentino Perez sembrerebbe pronto a mettere sul piatto 75 milioni di euro più bonus e il cartellino di Nico Paz, che verrebbe ripreso dal Como per girarlo al club meneghino con una valutazione di almeno 20 milioni di euro.

Torino su Simeone e Ngonge

Il Torino cerca innesti per il reparto avanzato e per questo motivo porta avanti con il Napoli i dialoghi per ben due calciatori: Giovanni Simeone, che piaceva già la scorsa estate, e Cyril Ngonge. Operazione complessa ma non del tutto impossibile, con una valutazione complessiva tra i 20 e i 25 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto.

Gli azzurri hanno provato a inserire nell'affare Samuele Ricci che, però, almeno per gennaio resta incedibile per i granata. A giugno poi si vedrà visto che diversi sono i club interessati al centrocampista. Oltre al Napoli occhio anche a Milan e Inter.