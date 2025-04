Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nonostante il gol decisivo segnato al Bayern Monaco, sembra difficile possa trovare spazio con continuità a Milano, chiuso da Barella, e per questo - se le cose non cambieranno - potrebbe chiedere la cessione. In agguato ci sarebbe la Juventus, che cercherebbe un centrocampista con le sue caratteristiche.

Un altro nome che sarà molto chiacchierato è quello di Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito secco alla Roma dal Milan. I giallorossi vorrebbero tenersi l'esterno belga ma la trattativa sarà tutt'altro che semplice vista la valutazione data dalla società rossonera, che non sembra intenzionata ad accontentarsi di uno scambio alla pari con Tammy Abraham.

Juventus su Frattesi

Frattesi, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2023, sembrava destinato a diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa: impiegato a singhiozzo e spesso relegato in panchina a causa delle rotazioni dell’allenatore, ha collezionato minuti da “alternativa di lusso” più che da titolare. Le sue prestazioni, per quanto sempre sufficienti, non sono bastate a garantirgli un ruolo stabile. A gennaio, diversi club italiani — tra cui Roma, Napoli e Juventus — hanno tentato l’affondo per portarlo via da Milano. Alla fine, il classe '99 ha scelto di restare, convinto di potersi ritagliare uno spazio importante.

Proprio i Bianconeri, però, sarebbero pronti a tornare alla carica, così come gli azzurri, tra qualche mese, consapevoli che la trattativa sarà tutt'altro che semplice sia per la valutazione del giocatore sia per la rivalità che c'è tra le due società.

La possibile offerta dei bianconeri all'Inter

L'Inter parte da una valutazione di Davide Frattesi da almeno 35 milioni di euro più bonus, arrivando a sfiorare quota 40 milioni di euro. Una cifra notevole che la Juventus non vorrebbe investire, almeno non tutta cash. Per questo motivo si cercherà di inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico.

Pare solo una suggestione in tal senso la pista che porterebbe a Teun Koopmeiners, che per caratteristiche si adatterebbe bene al modo di giocare di Inzaghi. In quel caso, però, servirebbe un conguaglio a favore dei bianconeri da 10 milioni di euro.

In alternativa il centrocampista dei nerazzurri piacerebbe anche al Napoli, che potrebbe giocarsi la carta Raspadori.

La trattativa tra Milan e Roma per Saelemaekers

Milan e Roma presto si siederanno al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Alexis Saelemaekers. I rossoneri lo valutano almeno 25-30 milioni di euro e proprio per questo motivo non ritengono sufficiente il cartellino di Tammy Abraham per il cederlo a titolo definitivo ai capitolini. Ci sarà bisogno di un conguaglio da almeno 15 milioni di euro o, in alternativa, un'altra contropartita tecnica. Il nome che sembra piacere è quello di Lorenzo Pellegrini, che grazie alle sue caratteristiche rappresenterebbe una sorta di jolly dal punto di vista tattico per i rossoneri, potendo giocare sia da mezzala che da trequartista. Resta comunque piuttosto difficile che i loro si vogliono privarsi del proprio capitano, che in queste ultime settimane si riappacificato con l'ambiente romanista.