E' di nuovo derby di Milano. Il penultimo stagionale. Mercoledì 2 aprile alle ore 21 va in scena la sfida tra Milan e Inter valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa. Una sfida che va oltre il semplice gioco, che rappresenta una rivalità storica e una delle manifestazioni calcistiche più emozionanti al mondo. In palio non solo il passaggio alla fase successiva della Coppa Italia, ma anche il prestigio cittadino e la possibilità di conquistare un trofeo importante. Una rampa di lancio verso un possibile triplete dell'Inter una coppa da aggiungere in bacheca per il Milan.

Rossoneri che ormai non hanno più nulla da dire dato che la stagione in campionato sembra ormai compromessa. L'eliminazione in Champions League porta la squadra di Conceicao a dover puntare all'unico obiettivo rimasto che possa comunque portare a giocare in Europa nella prossima stagione. Le due squadre milanesi sono arrivate in semifinale eliminando le due romane. Il Milan ha eliminato la Roma mentre i nerazzurri hanno superato i biancocelesti. L'altra semifinale vede l'Empoli affrontare il Bologna e l'andata ha visto la squadra di Vincenzo Italiano ipotecare la finale con un netto 3 a 0 al Castellani.

Il derby della Madonnina sarà guidato da Michael Fabbri fischietto della sezione CAN di Ravenna.

Per lui è la prima direzione in un derby di Milano. A completare la squadra arbitrale ci sono i guardalinee Preti e Baccini, a verificare l'area delle panchine e coadiuvare l'arbitro ci sarà il quarot ufficiale Ayroldi. Dal VAR Abisso e in assistenza AVAR Di Bello.

Il Milan arriva a questo incontro con una serie di prestazioni altalenanti.

In particolare il Milan è reduce dalla sconfitta del Maradona contro il Napoli. L’Inter, dal canto suo sta conducendo il campionato con 3 punti rispetto alle inseguitici, trovando l'apporto anche dalle seconde linee. L'ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato al San Siro a febbraio 2025, si è concluso con un pareggio 1-1, con gol di Rafael Leao per il Milan e il pareggio a pochi secondo dalla fine con Lautaro Martinez per l’Inter.

Il Milan si schiererà probabilmente con Mike Maignan tra i pali, protetto dalla difesa a quattro composta da Kyle Walker, Malick Thiaw ripreso dai problemi intestinali, Matteo Gabbia e Theo Hernández. Youssuf Fofana e Yunus Musah agiranno da mediani, mentre Tijiani Reijnders, al centro, dovrà gestire il gioco. tra iRafael Leão e Christian Pulisic con Santiago Giménez terminale offensivo. Leao dovrebbe tornare titolare dopo la bocciatura di Joao Felix nella sfida del Maradona. Dovrebbero essere ancora assenti Emerson Royal sulla via della guarigione e Ruben Loftus-Cheek operato sabato all'appendicite.

L'Inter, invece, adotterà probabilmente il 3-5-2, con Jan Sommer in porta. La difesa a tre sarà composta da Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, mentre sugli esterni ci saranno Matteo Darmian e Carlos Augusto, pronti a spingere in fase offensiva. In mezzo al campo, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu e Henrikh Mkhitaryan offriranno sostegno al reparto avanzato, dove Marcus Thuram e Joaquín Correa che sembra in vantaggio rispetto a Marko Arnautovic.

Milan: la lista dei giocatori a disposizione di Conceicao per il derby di Coppa Italia

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani.

Maignan, Sportiello, Torriani. Difensori: Álex Jiménez, Florenzi, Gabbia, Pavlović, Terracciano, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Walker.

Álex Jiménez, Florenzi, Gabbia, Pavlović, Terracciano, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Walker. Centrocampisti: Bondo, Fofana, Musah, Reijnders.

Bondo, Fofana, Musah, Reijnders. Attaccanti: Abraham, Chukwueze, Gimenez, João Félix, Jovic, Leao, Pulisic, Sottil

Indisponibili: Loftus-Cheek, Emerson

Inter: la

Portieri: Di Gennaro, Martinez, Sommer.

Di Gennaro, Martinez, Sommer. Difensori: Acerbi, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, De Vrij, Pavard

Acerbi, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, De Vrij, Pavard Centrocampisti: Berenbruch, Barella, Calhanoglu, Darmian, Dimarco, Frattesi, Mkhitaryan, Zalewski

Berenbruch, Barella, Calhanoglu, Darmian, Dimarco, Frattesi, Mkhitaryan, Zalewski Attaccanti: Arnautovic, Correa, Spinaccè, Thuram

Indisponibili: Dumfries, Zielinski, Lautaro Martinez, Taremi (infortunati), Asllani (squalificato)