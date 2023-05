Chi non ha mai desiderato catturare foto con uno sfondo sfocato che metta in risalto il soggetto principale? Ormai non è più necessario possedere una costosa fotocamera per ottenere un effetto bokeh mozzafiato, ma può essere sufficiente uno smartphone e usare alcune tecniche piuttosto semplici.

Scegliere il soggetto giusto e l'obiettivo adatto

Per ottenere uno sfondo sfocato in una foto con lo Smartphone, occorre fare due scelte importanti: il soggetto e l'obiettivo. Assicurarsi di selezionare un soggetto che si distingua bene dallo sfondo e che abbia dettagli interessanti.

Per quanto riguarda l'obiettivo, molti smartphone offrono una modalità "Ritratto" o "Sfocatura dello sfondo" che aiuterà a ottenere l'effetto desiderato. Utilizzare questa opzione è utile per avere un controllo maggiore sulla profondità di campo.

Focalizzare il soggetto correttamente

La corretta messa a fuoco del soggetto è fondamentale per ottenere uno sfondo sfocato. Sullo schermo dello smartphone è consigliabile usare la funzione messa a fuoco direttamente sul soggetto principale per garantire che sia ben definito e nitido. Questo permetterà allo smartphone di riconoscere il soggetto e applicare l'effetto di sfocatura in modo efficace.

Bisogna ricordare di mantenere una distanza adeguata tra il soggetto e lo sfondo per ottenere un'immagine con uno sfocato piacevole.

Utilizzare la modalità ritratto o sfocatura dello sfondo

Molti smartphone offrono una modalità "Ritratto" o "Sfocatura dello sfondo" che consente di ottenere facilmente lo sfondo sfocato. Se si attiva questa modalità lo smartphone fa tutto in modo automatico.

Occorre però ricordare che ogni dispositivo ha impostazioni diverse, quindi bisogna verificare che nel menu della fotocamera se questa modalità si adatta alle proprie esigenze.

Impostare la distanza focale e la profondità di campo

Per ottenere uno sfondo sfocato più accentuato, occorre impostare la distanza focale e la profondità di campo. È consigliabile avvicinarsi al soggetto da fotografare e fare in modo che lo sfondo si trovi a una distanza maggiore. In questo modo, la profondità di campo sarà più ridotta e l'effetto di sfocatura risulterà più evidente.

Ricordare che la distanza tra il soggetto e lo sfondo è un elemento chiave per ottenere uno sfondo sfocato di grande impatto.

Utilizzare app di editing fotografico per migliorare l'effetto

Dopo aver scattato la foto con lo sfondo sfocato, si può ulteriormente migliorare l'effetto utilizzando app di editing fotografico. App come Snapseed o Adobe Lightroom offrono strumenti specifici per regolare l'effetto di sfocatura, la nitidezza del soggetto e il contrasto generale dell'immagine. Con queste opzioni si può ottenere un' immagine ancora più sorprendente e professionale.