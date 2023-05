La fotografia con lo smartphone ha ormai raggiunto un livello di popolarità sempre più elevato e anche i selfie sono diventati una forma d'arte a sé stante. Tuttavia, scattare un selfie perfetto richiede più di una semplice estensione del braccio. Di seguito approfondiremo i migliori trucchi per ottenere selfie di alta qualità con lo Smartphone: dalla gestione della luce all'utilizzo di accessori.

Gestione della luce

Per ottenere selfie impeccabili, la luce gioca un ruolo fondamentale. Occorre evitare la luce diretta del sole, che può creare ombre sgradevoli sul viso.

Bisogna optare invece per una luce naturale diffusa, come quella di una finestra, o utilizzare una luce selfie dedicata per un'illuminazione uniforme. Cercare con diverse angolazioni la luce più lusinghiera: una buona illuminazione valorizza i tratti del viso e rende il selfie più professionale.

Composizione e angolazione

La composizione gioca un ruolo chiave nel rendere un selfie interessante. Bisogna pertanto evitare inquadrature banali e sperimentare invece angolazioni diverse, ma anche utilizzare la regola dei terzi, posizionando il volto leggermente spostato verso uno dei lati dell'immagine.

Inoltre, è opportuno inclinare leggermente il telefono verso l'alto per evitare il famigerato "doppio mento", esplorare diverse pose e scoprire quale valorizza di più il viso.

Si deve pure ricordare sempre di guardare verso la fotocamera per creare un contatto visivo diretto.

Utilizzo degli accessori

Gli accessori possono fare la differenza nella qualità del selfie. Utilizza un treppiede o un selfie stick per evitare sfocature e mantenere la fotocamera stabile. Un obiettivo grandangolare può aiutarti a catturare più elementi nell'immagine, mentre un obiettivo per ritratti può sfocare lo sfondo, mettendo in risalto il volto.

E' possibile anche esplorare anche l'utilizzo di un telecomando Bluetooth per scattare foto senza toccare lo smartphone.

Impostazioni e modalità della fotocamera

Bisogna sfruttare al massimo le impostazioni e le modalità della fotocamera dello smartphone. Occorre anche impostare la risoluzione più alta disponibile per ottenere foto più dettagliate.

Si può anche utilizzare la "modalità ritratto" per ottenere uno sfondo sfocato, mettendo in risalto il volto. Inoltre, sperimentare la modalità HDR aiuta a bilanciare le diverse esposizioni. Bisogna anche ricordare sempre di pulire l'obiettivo prima dello scatto per evitare macchie sulla foto.

Editing e filtri

Dopo aver scattato il selfie si può migliorarlo ulteriormente attraverso l'editing. Utilizzando app di editing fotografico è infatti possibile regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione. Sarebbe meglio non esagerare con gli effetti, per mantenere un aspetto naturale del viso. Esplorare anche l'uso di filtri per aggiungere stili unici alle foto. Infine bisogna ricordare di salvare sempre una copia originale dell'immagine per eventuali modifiche future.