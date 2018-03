Un grave incidente stradale [VIDEO] si è verificato nella città di #Pesaro nella giornata di ieri 17 marzo: una signora è stata travolta mentre si trovava a bordo della sua bicicletta ed è rimasta gravemente ferita. Nella stessa zona, ma in autostrada, il giorno prima un altro incidente ha visto coinvolta un'auto e un camion.

Pesaro, grave incidente: ferita gravemente 58enne

Una donna di 58 anni nella giornata di ieri intorno alle ore 18:00 nella città di Pesaro, precisamente in via Fratti, è rimasta gravemente ferita durante di un #Incidente stradale. Dalle ultime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la 58enne stesse viaggiando a bordo della sua bici elettrica quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da un'autovettura guidata da un'altra donna.

Nell'impatto la 58enne è stata sbalzata sull'asfalto ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa e dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata in codice rosso in ospedale, dove è stata ricoverata. I medici hanno fatto sapere che le condizioni di salute della donna sarebbero gravi e la prognosi risulta riservata. In via Fratti si sono recati anche gli agenti della Polizia Municipale per effettuare tutti i rilievi del caso e nelle prossime ore cercheranno di fare luce su quanto effettivamente è avvenuto.

Altro grave incidente stradale sull'A14: due feriti

Un altro grave incidente stradale [VIDEO] si è verificato nella giornata di venerdi 16 marzo sull'autostrada A14 lungo la corsia nord tra il casello di Pesaro e quello di Cattolica.

Il sinistro ha visto coinvolti un camion e un'Alfa Romeo con a bordo due persone. Dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che l'autovettura, per cause tutte da chiarire, avrebbe tamponato il mezzo pesante. L'impatto è stato molto violento, tanto che le lamiere dell'autovettura si sono accartocciate su loro stesse. Per poter estrarre le due persone all'interno dell'auto è stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che dopo diversi minuti di lavoro, gli hanno estratti e consegnati ai sanitari del 118 che erano già presenti sul luogo. I medici dopo aver cercato di stabilizzarli gli hanno trasportati d'urgenza presso l'ospedale di Pesaro. Le condizioni di salute di entrambi sarebbero gravi, anche se non in pericolo di vita. Sul luogo si sono recati anche gli agenti della Polizia Stradale per poter condurre tutte le indagini del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. #cronaca nera