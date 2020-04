Una drammatica vicenda arriva dalla città di Lugo, in provincia di Ravenna: Nicole Taroni, di 22 anni, è deceduta durante il sonno. A ritrovare il suo corpo privo di vita, nella mattinata di mercoledì 15 aprile, è stata la madre, stranita del fatto che la ragazza non si fosse ancora alzata. Giunta in camera, purtroppo, ha fatto la tragica scoperta. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Molto conosciuta nella sua cittadina, sui suoi profili social si descriveva come una persona dolce, estroversa e gran tifosa della Juventus.

La parrocchia della sua città ha deciso di commemorarla con una santa messa in live streaming su Youtube.

Nicole, deceduta probabilmente per cause naturali

Aveva solo 22 anni Nicole Taroni, la ragazza che è stata trovata priva di vita nel suo letto. È stata Tiziana, la madre della giovane, nella mattinata del mercoledì 15 aprile a ritrovare il corpo senza vita della ragazza nella sua stanza. Preoccupatasi nel non vederla ancora in piedi, si è recata nella camera da letto per controllare se la ragazza stesse bene, ma giunta nel luogo ha fatto la triste scoperta.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, ma purtroppo per Nicole non c'è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso: pare che la ragazza sia deceduta per cause naturali.

Nicole era un'abitante della città di Lugo (Ravenna). Molto conosciuta nella sua città, lavorava presso la Pasticceria del Corso 1947. La ragazza, sulla bio del suo profilo Instagram, si descriveva come una ragazza "dolce, sensibile, estroversa, buona, generosa e romantica".

Amante dello sport, seguiva il calcio e da come di evince dal suo profilo tifava per la Juventus.

Per commemorarla una santa messa in live streaming

Nicole ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram il 9 aprile scorso, in cui raccontava le sue sensazioni per questo periodo difficile che sta attraversando l'Italia a causa dell'emergenza sanitaria: "Speriamo che la vita ci riservi tante cose belle.

Bisogna avere fiducia. Andrà tutto bene". Anche la madre Tiziana ha deciso di ricordarla sul suo profilo Facebook, dedicandole sia l'immagine del profilo, che della copertina, con due foto che la ritraggono insieme alla figlia.

Viste le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attualmente non si possono celebrare i funerali. La Parrocchia di San Giacomo Maggiore di Lugo però, nella giornata di ieri 16 aprile, ha deciso di commemorare la defunta attraverso una santa messa di suffragio, che è stata trasmessa in live streaming sul canale Youtube della parrocchia.