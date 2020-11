Carlo Conti - positivo al coronavirus - è stato ricoverato all'Ospedale Careggi di Firenze presso il reparto di malattie infettive: per quanto le siano condizioni di salute siano buone, i medici, come riporta il quotidiano La Repubblica, sostengono che la sua situazione non sia più compatibile con il semplice isolamento a casa.

Era stato lo stesso conduttore tv ad avvisare i fan qualche giorno fa di aver contratto la Covid-19 tramite il proprio profilo Instagram: "Questo Covid è una brutta bestia" aveva dichiarato nell'occasione ricordando comunque come la famiglia gli stia sempre vicino: "Ti amiamo babbo" recita un bigliettino mostrato ai propri follower da Carlo Conti, un messaggio scritto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca.

Carlo Conti si era collegato da casa per condurre Tale e quale Show

In un primo momento le condizioni di salute di Carlo Conti erano sotto controllo e non destavano particolari preoccupazioni. Il conduttore era persino riuscito a collegarsi da casa per presentare la puntata di Tale e quale show venerdì 30 ottobre con l'aiuto dell'amico e comico Giorgio Panariello che era presente in studio. Adesso però, come accennato, si è reso necessario il ricovero in ospedale, ecco che la nuova puntata della trasmissione in onda nella serata di oggi 6 novembre verrà condotta da Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e da Giorgio Panariello. Accanto ai tre conduttori ci sarà anche il comico Gabriele Cirilli. Nessun tono allarmistico comunque, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo e a volte imprevedibile.

I messaggi di affetto per Carlo Conti

Dopo aver annunciato di aver contratto il virus, Carlo Conti ha ricevuto numerosi messaggi da parte dei suoi follower e da tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Fra gli auguri per una pronta guarigione si ricorda il messaggio griffato da Mara Venier che gli aveva scritto: ''Ti aspetto per il nostro Zecchino''.

Anche Cristiano Malgioglio ha scritto di volergli bene. La cantante Jo Squillo ha invece cercato di sostenere il conduttore scrivendo: ''I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione''. Non resta che attendere qualche notizia in più in merito alle condizioni di salute del presentatore Rai e vedere se riuscirà a sconfiggere la malattia in breve tempo: è bene tornare a sottolineare come in linea generale le sue condizioni di salute non destino comunque particolari preoccupazioni.