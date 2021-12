Un triste lutto in queste ore ha colpito il giovane Alessandro Basciano, protagonista del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5. Sui social, proprio durante il giorno di Natale, la sorella del giovane Basciano ha annunciato la dipartita del loro amato nonno. Un annuncio che non è passato inosservato tra i numerosi fan del ragazzo che, in queste ore, pare che non sia stato ancora messo al corrente da parte della produzione del GF Vip su quanto sta accadendo nella sua famiglia.

Lutto per Alessandro Basciano del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la sorella di Alessandro Basciano durante la giornata di Natale ha annunciato sui social la scomparsa del loro amato nonno.

Con una foto dell'uomo, accompagnata da un messaggio di addio, ha svelato pubblicamente il decesso dell'uomo.

"In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto": è questo il messaggio postato sui social dalla sorella del giovane Alessandro che ha voluto così salutare per sempre l'amato nonno, deceduto nel giorno di Natale.

Una notizia che, sicuramente, colpirà moltissimo anche lo stesso Alessandro che si ritrova attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove ha iniziato da poco questo percorso.

Dopo la morte del nonno, Alessandro potrebbe lasciare il GF Vip?

Al momento, però, Alessandro non è stato ancora informato di questa situazione: il ragazzo sta portando avanti il suo percorso all'interno della casa e proprio durante il giorno di Natale ha ricevuto un videomessaggio con degli auguri speciali da parte del suo amato figlio.

Tuttavia, non si esclude che nel corso delle prossime ore il ragazzo venga messo al corrente da parte della produzione del reality show di Canale 5, di questo terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

Quale sarà a quel punto la reazione di Alessandro Basciano? Chiederà agli autori del GF Vip di uscire dalla casa per poter partecipare almeno ai funerali del nonno o addirittura deciderà di abbandonare il cast del reality show?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Alessandro diviso tra Sophie e Jessica al GF Vip

Intanto Alessandro, sebbene sia entrato da pochissimi giorni, è finito già al centro delle dinamiche di questa sesta edizione del reality show.

Il ragazzo non è passato affatto inosservato e, al momento, si trova diviso tra Sophie e Jessica, le due concorrenti che sembrano aver perso la testa per lui.

Tuttavia Alessandro sembra aver preso già la sua decisione finale. L'ex protagonista di Uomini e donne è apparso in grande sintonia con Sophie tanto che tra i due c'è stato anche il primo bacio che potrebbe sancire l'inizio di questa nuova relazione.