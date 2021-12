Armando Incarnato, lo storico cavaliere di Uomini e donne, nelle scorse ore è finito al centro dell'attenzione per un post social che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove ha esultato per la fine di un processo che lo ha visto coinvolto per cinque anni.

L'uomo ha ammesso di essere felice per la fine di questo processo, di cui però non ha specificato nel dettaglio il motivo, anche se nel suo post social ha tirato in ballo sua figlia, verso la quale nutre un profondo amore.

Armando Incarnato di Uomini e donne, si sfoga sui social a fine processo

Nel dettaglio, in queste ultime ore, Armando Incarnato ha pubblicato un post social che non è passato affatto inosservato tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi, dove festeggia per la fine del processo che lo ha visto protagonista e ringrazia il suo avvocato.

"Cinque anni di processo per un reato mai commesso. Grazie di cuore per aver creduto in me e per essermi stata vicino", ha scritto Armando nel ringraziare pubblicamente il legale che lo ha seguito in questa "avventura".

"Ti chiedo scusa per la negligenza, nonostante il mio disinteresse hai continuato a fare quello che è il tuo lavoro nel migliore dei modi", ha scritto ancora il cavaliere di Uomini e donne trono over sui social.

'Donerei la mia vita per mia figlia', scrive Armando sui social

Pur non specificando nel dettaglio i motivi di questo processo, nel proprio post pubblicato su Instagram, Armando ha tirato in ballo anche sua figlia e il proprio ruolo di padre.

"Riconosco di non essere un uomo perfetto, ma ho sempre saputo di essere un padre dal cuore enorme, donerei la mia vita per amore di mia figlia", ha scritto Armando sui social.

Immediata è stata la reazione dei numerosi fan che lo seguono, molti dei quali si sono complimentati con lui e con il suo avvocato, per questa vittoria che sono riusciti a ottenere al termine di un processo durato cinque anni.

Armando sempre al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Armando, nel frattempo, continua a essere uno dei volti di spicco della trasmissione di Canale 5, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali che lo coinvolgono.

In questo ultimo periodo, poi, si era parlato anche di un presunto ritorno di fiamma con la dama Ida Platano, sua storica ex fidanzata, con la quale in passato ha vissuto una turbolenta love story. Anche se non sono arrivate conferme in tal senso.