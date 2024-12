Le anticipazioni di Uomini e Donne trapelate dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, promettono puntate movimentate per gennaio. Dopo le festività, verranno raccontate le vicende sentimentali dei protagonisti del parterre over. Diego deciderà di non riprendere la conoscenza con Claudia, il che porterà Tina Cipollari e Gianni Sperti ad attaccarlo. Dopo le parole degli opinionisti, Diego lascerà lo studio. Nel frattempo, Ida Pavanelli non farà più parte del parterre, non essendo stata confermata dalla redazione. Ampio spazio sarà dedicato anche al trono classico: la permanenza di Michele Longobardi sarà in bilico perché ha contattato le corteggiatrici in privato, infrangendo il regolamento della trasmissione.

Diego lascia lo studio di Uomini e Donne dopo gli attacchi di Tina e Gianni

Diego Tavani e Claudia D'Agostino hanno interrotto la loro frequentazione, ma Claudia farà un passo importante. Tornerà al centro dello studio con Diego, intenzionata a ricominciare la loro relazione. Nonostante una lettera scritta da Claudia a Diego, quest'ultimo non avrà intenzione di darle un'altra possibilità. Tina Cipollari e Gianni Sperti non vedranno di buon occhio la decisione di Diego e manifesteranno il loro dissenso dando inizio a una discussione. Diego si infurierà e lascerà lo studio, ma non è ancora chiaro se si tratterà di una reazione momentanea dettata dalla rabbia o se avrà intenzione di abbandonare definitivamente Uomini e donne.

Ida Pavanelli non è più una dama di Uomini e Donne

Ida Pavanelli non farà più parte del parterre over di Uomini e Donne poiché non è stata confermata dalla redazione. La motivazione della scelta dello staff di Maria De Filippi riguardo a Ida non è stata resa nota. Nel frattempo, ci sarà un colpo di scena nel trono classico che riguarderà Michele Longobardi.

Il tronista sarà accusato di aver tenuto comportamenti che violano il regolamento della trasmissione: ha contattato le corteggiatrici in privato. Questa situazione comprometterà il percorso di Michele, anche se non è ancora chiaro se sarà costretto ad abbandonare il programma.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Claudia ha passato la notte con Diego

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Claudia ha rivelato di aver passato una delle notti più belle della sua vita in compagnia di Diego. Nel frattempo, Gemma e Fabio hanno chiuso la loro conoscenza dopo che la dama torinese ha ricevuto una segnalazione secondo la quale il cavaliere avrebbe una compagna in Spagna. Niente di fatto, invece, per Alessio e Mario che non hanno avuto brevi conoscenze con dame del parterre, senza mai dare l'esclusiva.