Ezra Miller è stato arrestato in un locale alle Hawaii con l'accusa di molestie e disturbo della quiete. La prima notizia dell'arresto dell'attore 29enne è arrivata tramite un post su Facebook dell'account ufficiale della Polizia locale delle Hawaii, in cui è stato descritto l'avvenimento e informato i cittadini circa l'episodio.

Secondo la nota della polizia infatti, una pattuglia ha risposto a una segnalazione relativa a un cliente molesto in un bar karaoke che si trova a Silva Street, a Hilo. Nel corso dell'indagine, le forze dell'ordine hanno identificato l'uomo come l'attore Ezra Miller che, infastidito e innervosito dal clima nel locale, ha iniziato ad agitarsi e urlare oscenità contro un gruppo di persone.

Miller infatti avrebbe successivamente afferrato il microfono dalle mani di una ragazza di 23 anni, e si sarebbe scagliato contro un uomo di 32 anni che giocava a freccette.

Non è bastato l'intervento del proprietario del bar che gli avrebbe più volte intimato di calmarsi, ma senza ottenere alcun risultato. È stata dunque chiamata la polizia per ripristinare l'ordine nel luogo, e la star di "Animali Fantastici" è finita in manette e trasportata al più vicino dipartimento. Successivamente l'attore è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 500 dollari, ma dovrà comunque rispondere alle accuse di molestie e disturbo della quiete a suo carico.

I precedenti di Ezra Miller

Non è la prima volta che l'attore si ritrova ad avere guai con la giustizia e a essere riconosciuto per cattiva condotta.

Già nel 2020 infatti era circolato un video sui social diventato ben presto virale, in cui Miller è stato protagonista.

L'attore si trovava in un bar a Reykjavik, in Islanda, e si è avvicinato a una donna chiedendole minacciosamente se volesse combattere per poi prenderla per il collo, strattonarla e buttarla per terra. Inizialmente si pensava fosse uno scherzo, ma una fonte del locale ha successivamente confermato la serietà della situazione, raccontando che la star si sarebbe infastidita dalle tantissime attenzioni che richiedevano i fan, e avrebbe quindi reagito in questo modo eccessivo.

Dopo questo episodio, Miller sarebbe stato allontanato dal luogo dai gestori del locale.

Il futuro di Ezra Miller

Per ora nessun rappresentante della star o della Warner Bros, con cui Miller è impegnato sia con la saga di "Animali Fantastici e dove trovarli" sia con "The Flash", ha risposto o rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, ma bisognerà capire se questo comportamento potrà influire sulla carriera futura dell'attore e sul suo coinvolgimento in questi due ruoli così importanti.