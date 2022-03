Da giovedì 31 marzo termina in Italia lo "stato di emergenza" per la pandemia da Covid-19 e tanti sono i cambiamenti contemplati nell'ultimo decreto del governo, soprattutto quelli riguardanti l'utilizzo del Green pass. Tra le novità, emerge la possibilità di frequentare i saloni di parrucchieri ed estetisti senza dover esibire la certificazione verde base. Inoltre, i docenti no vax potranno rientrare a scuola, ma solo con mansioni diverse rispetto all'insegnamento.

Cosa cambia dal 1° aprile per negozi, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti

Dal 1° aprile sarà possibile accedere in tutti i negozi senza esibire il Green pass base, anche se fino a sabato 30 aprile occorrerà indossare la mascherina, anche quella chirurgica.

Termina l'obbligo di esibire la certificazione verde rafforzata per consumare all'aperto in ristoranti e bar, mentre per consumare al chiuso sarà sufficiente il certificato verde base fino al 30 aprile.

Inoltre, da venerdì 1° aprile si potranno frequentare i saloni di parrucchieri ed estetisti senza esibire il Green pass.

Green pass base per i mezzi di trasporto

Per quanto concerne il trasporto pubblico, da venerdì 1° aprile sarà consentito salire sui mezzi di trasporto, sia locali che a lunga percorrenza, esibendo il Green pass base. Sui mezzi di trasporto per studenti di scuola primaria e secondaria sarà obbligatorio fino a sabato 30 aprile l'utilizzo della mascherina Ffp2.

Discoteche, alberghi e piscine

Per accedere nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali occorrerà esibire il Pass rafforzato fino al 30 aprile. Si tornerà alla massima capienza nelle discoteche, dove sarà richiesto l'uso della mascherina, che si potrà togliere soltanto sulla pista da ballo. La Super certificazione verde sarà obbligatoria in occasione di feste nei locali, cerimonie e altre iniziative che implichino assembramenti.

Non sarà più necessario esibire la certificazione verde, sia base che rafforzata, per poter soggiornare in alberghi e accedere in strutture ricettive.

Occorrerà invece mostrare fino al 30 aprile il Certificato verde rafforzato per le piscine al chiuso, gli spogliatoi e le aree benessere.

Dal 1° al 30 aprile si potrà accedere agli stadi e agli spettacoli all'aperto esibendo il Green pass base e indossando la mascherina Ffp2.

Per teatri, cinema, palestre e palazzetti al chiuso rimarrà l'obbligo della Certificazione verde rafforzata fino a sabato 30 aprile.

Lavoro e docenti no vax

Dal 1° al 30 aprile tutti i lavoratori, anche gli over 50, potranno entrare nel posto di lavoro esibendo il Green pass base. Tale obbligo verrà eliminato dal 1° maggio.

Per quanto concerne invece i docenti no vax, questi ultimi potranno rientrare a scuola, ma saranno adibiti ad altre mansioni rispetto all'insegnamento. In sostanza il preside non potrà impedire loro l’ingresso a scuola ma dovrà destinarli ad altre mansioni. A prevederlo è la versione finale del Dl 24/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo: dalla relazione tecnica del provvedimento emerge anche una stima della platea degli insegnanti coinvolti: sono circa 3.800.