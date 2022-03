Il cavaliere Costabile torna a parlare a distanza di un po' di tempo dalla sua uscita di scena da Uomini e donne. Per diversi mesi, Costabile è stato al centro dell'attenzione per le sue vicende con Gemma Galgani. I due sono stati protagonisti di un flirt molto intenso che, tuttavia, non ha convinto pienamente la dama ad abbandonare la trasmissione con lui.

In una recente intervista, Costabile ha svelato che molte cose sono cambiate dopo la sua partecipazione al programma, tanto da aver subito un delicato intervento per dei problemi al cuore.

Costabile dopo l'addio a Uomini e donne: ecco cosa è successo all'ex fidanzato di Gemma

Nel dettaglio, la love story tra Gemma e Costabile aveva tenuto banco all'interno dello studio di Uomini e donne. Tra i due si era creato un feeling speciale che sembrava far ben sperare in un trionfo dell'amore, anche se poi alla fine, le cose sono andate diversamente.

Quando Costabile chiese a Gemma di abbandonare con lui la trasmissione e di concedersi la possibilità di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo, la dama torinese ammise di avere dei dubbi. Da quel momento in poi, le loro strade si sono divise e Costabile è uscito di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi.

La vita del cavaliere è radicalmente cambiata nel corso dell'ultimo periodo, così come ha svelato lui stesso in una recente intervista rilasciata proprio al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo l'addio a U&D, Costabile è stato male: operato due volte

Costabile, infatti, ha svelato di aver vissuto due terribili avvenimenti a pochi mesi di distanza. Prima la morte di sua sorella e poi l'infarto che ha stravolto la sua vita. Il cavaliere, infatti, in seguito a degli accertamenti ha scoperto di avere dei valori totalmente sballati, motivo per il quale è stato necessario operarlo.

"Coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse", ha svelato l'ex fidanzato di Gemma Galgani in questa intervista, ammettendo di aver passato dei momenti decisamente non facili. "Ho subito due interventi a breve distanza", ha raccontato Costabile che per fortuna adesso sta molto meglio.

Le parole di Costabile su Gemma Galgani dopo la fine del loro amore nato a Uomini e donne

Nel corso dell'intervista, il cavaliere è tornato a parlare anche del suo flirt con la dama torinese, che per mesi ha tenuto banco nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

"Non ci siamo più sentiti", ha ammesso Costabile svelando però di aver continuato a seguire Uomini e donne in tv, anche dopo la sua uscita di scena dal programma, per provare a cercare l'amore fuori dal contesto mediatico.