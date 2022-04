Brutta esperienza per l'attore Alberto Rossi che ha da poco pubblicato sui social una conversazione privata tra lui e una persona che gli ha rubato l'identità, per chiedere soldi ai suoi fan.

Il furto di identità è stato decisamente spregiudicato dal momento che il truffatore non si è limitato ad usare le sue foto, ma ha anche copiato il nome del suo profilo limitandosi ad aggiungere uno 01 alla fine del nickname. Questo ha permesso all'incauto impostore di raggiungere i fan dell'attore più ingenui, ma ha anche mobilitato schiere di follower che, fiutato l'inganno, hanno avvisato rapidamente il vero Alberto Rossi.

La reazione dell'attore è stata immediata. Quest'ultimo ha infatti contattato tempestivamente il profilo fake intimandogli di smettere, ma il truffatore non è sembrato molto intimorito dalle minacce di denuncia.

Alberto Rossi scopre un profilo fake che usa il suo nome per chiedere soldi ai follower

Alberto Rossi, che nella soap opera Un posto al sole interpreta il ruolo dell'irreprensibile giornalista Michele Saviani, ha colto in fragrante un truffatore che usava la sua identità.

Questo misterioso individuo, con un uso incerto della lingua italiana, ha contattato alcune sue follower usando un profilo con nome e foto dell'attore. Una volta agganciata la persona, dichiarava di essere l'attore e di avere aperto un profilo privato per conversare con i suoi fan.

Una volta ottenuta la fiducia, iniziava quindi a lusingare la fan con i complimenti.

Tutto questo si evince da alcuni stralci che ha pubblicato lo stesso Alberto Rossi.

Un profilo fake di Alberto Rossi corteggia le sue fan per truffarle

Avvertito da alcuni suoi follower, che gli hanno girato gli screen delle conversazioni con il truffatore, Alberto Rossi ha scritto personalmente al suo finto omonimo informandolo di aver già contattato la Polizia Postale, intimandogli di smetterla subito.

Risulta probabile che la persona dietro il profilo fake non abbia capito subito con chi stesse parlando e la discussione diventa subito alquanto surreale. Il truffatore, infatti, nonostante fosse stato scoperto, non è sembrato preoccuparsene più di tanto e ha chiesto soldi anche ad Alberto Rossi.

L'ira dell'attore di Michele: 'Non hai capito un c...o ti sto rintracciando'

L'attore ha intimato al truffatore di smetterla, queste le sue parole: "Stai scrivendo a persone, fingendoti me. Non ti conviene. È già tutto in mano alla Polizia Postale per rintracciarti".

Di fronte a queste parole il truffatore ha agito come suo modus operandi, ma Alberto Rossi l'ha subito fermato: "Non hai capito un c...o, ti sto rintracciando". La conversazione si è chiusa con il truffatore che chiedeva soldi ad Alberto Rossi, per lasciare in pace lui e i suoi fan.

Più che una minaccia è sembrato un tentativo goffo e disperato di ottenere comunque qualcosa, dal momento che ha anche fornito gli estremi per il pagamento.

Non è chiaro come sia finita la vicenda, ma al momento il profilo sembra essere sparito. Resta solo da capire se prima dell'intervento del vero Alberto Rossi, il profilo fake sia riuscito a raggirare qualcuno dei suoi follower, di questo se ne occuperà la Polizia Postale.