La settima edizione del GF Vip 7 è alle porte e la prima puntata della trasmissione di Canale 5 andrà in onda nel mese di settembre. Nella giornata di mercoledì 3 agosto, sul magazine diretto da Alfonso Signorini, è stato svelato il nome ufficiale del primo concorrente del reality show. A tal proposito, Giovanni Ciacci è il primo personaggio famoso confermato nel cast della settima edizione. In una recente intervista, lo stylist ha rivelato di essere sieropositivo e, pertanto, ha affermato che nella casa più spiata d'Italia si parlerà di Hiv.

GF Vip 7: il primo concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci

Da qualche settimana, in rete, erano iniziati a trapelare i primi gossip sui possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, negli ultimi giorni c'erano stati alcuni rumor, non confermati, riguardo chi avrebbe varcato la porta rossa di Cinecittà. Sulle pagine del nuovo numero di Chi, diretto dal conduttore del GF Vip, è stato rivelato il primo nome ufficiale di uno dei concorrenti del reality show Mediaset. Giovanni Ciacci è stato confermato nel cast e, durante un'intervista recente ha rivelato un retroscena riguardante la sua salute, non ancora emerso.

GF Vip 7, uno dei concorrenti è sieropositivo: la confessione di Giovanni Ciacci

A tal proposito, durante la chiacchierata con il direttore del magazine e presentatore della settima edizione del GF Vip, l'esperto di immagine ha scoperto di essere il primo concorrente ufficiale della trasmissione di Canale 5. In tale occasione, Giovanni Ciacci ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita privata, confidando: ''Sono sieropositivo.

Se ti va bene mi piacerebbe parlarne''. Inoltre, lo stylist ha rivelato: ''Per me non esiste un prima e un dopo la malattia. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita''.

GF Vip 7: nella casa si parlerà di Hiv con Giovanni Ciacci

In merito alla sua partecipazione al GF Vip 7, Giovanni Ciacci ha affermato di essere felice e di volere parlare della sua malattia, anche nella casa più spiata d'Italia.

A tal proposito, lo stylist ha dichiarato: ''Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata''. Di fronte alle parole del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la sua opinione, rivelando: ''Sei stato un vero pioniere. E farai la storia''. Inoltre, il conduttore del reality show di Canale 5 ha anche raccontato un retroscena, affermando: ''Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l'Hiv''.