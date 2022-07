I concorrenti della settima edizione del GF Vip saranno ufficializzati a fine estate, ma già da ora circolano le prime notizie su alcuni di loro. Decifrando gli indizi che Alfonso Signorini sta mostrando sui social network, siti e riviste hanno stilato una lista dei primi quattro inquilini ufficiosi del cast. L'ultimo personaggio ad essere stato accostato alla casa più spiata d'Italia, è Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra e ricca ereditiera con un rapporto conflittuale con la famiglia.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione del GF Vip.

Grazie agli indizi che sta dando Signorini su Instagram, è possibile fare un elenco dei primi concorrenti che hanno già la certezza di partecipare al reality Mediaset a partire da metà settembre.

L'ultimo post che Alfonso ha dedicato ai futuri inquilini della casa di Cinecittà, risale al 12 luglio e ha confuso un po' i telespettatori.

"Un'ametista per una vita a tutto gas", ha scritto il conduttore di Canale 5 accanto alla foto di un vistoso anello che appartiene a uno dei vipponi che sono stati già selezionati dagli autori.

In un primo momento, in tanti hanno pensato ad Andrea Iannone per due motivi: il gioiello con pietra blu protagonista dello scatto è stato visto al dito dell'ex di Belen, e la sua professione da pilota di moto corrisponde alla descrizione di chi vive una vita a tutto gas.

Smentite e depistaggi dagli inquilini del GF Vip

In seguito alla smentita ufficiale di Andrea Iannone, curiosi e giornalisti hanno fatto ulteriori indagini e sono arrivati alla conclusione che la concorrente che Signorini ha spoilerato l'altro giorno è la sorella di una famosissima cantante.

In varie foto che circolano sui social network, si vede Ginevra Lamborghini indossare un anello identico a quello che il conduttore del GF Vip ha usato come indizio su un futuro inquilino della casa.

Nel cast del reality Mediaset, dunque, rientra anche la giovane ereditiera che è nota soprattutto per i rapporti non idilliaci con Elettra (tant'è che non è stata neppure invitata alle nozze celebrate un anno fa).

La ragazza era già stata accostata al programma di Canale 5 un anno fa, quando la sesta edizione è stata allungata e gli autori dovevano scegliere nuovi protagonisti da inserire nel gruppo di vipponi: la trattativa non è andata a buon fine e l'ingresso dell'influencer non c'è stato, anzi è stato rimandato di qualche mese.

L'elenco dei personaggi scelti per il GF Vip

A Ginevra Lamborghini, si aggiungono altre tre celebrità che nei giorni scorsi sono state confermate nel cast del GF Vip o da Alfonso oppure da giornalisti informati come Gabriele Parpiglia.

La prima concorrente ad essere spoilerata su Instagram, è stata Chadia Rodriguez. La rapper ha provato a smentire la sua partecipazione rispondendo ad un fan su Tik Tok, ma il parere di molti è che il suo sia stato solo un depistaggio nell'attesa di essere ufficializzata dai "piani alti".

Pamela Prati, invece, è pronta a tornare tra le mura di Cinecittà a distanza di qualche anno dalla sua prima fugace apparizione. "La seconda inquilina ha dimenticato questo smalto rosso nel taxi", ha fatto sapere il presentatore del format di Canale 5 di recente.

Il terzo vippone anticipato sui social network in queste settimane, è George Ciupilan. Grazie ad una catena d'oro che il ragazzo sfoggia spesso al polso, i giornalisti hanno scoperto che lui sarà uno dei protagonisti della settima edizione. Il giovane si prepara a debuttare a Mediaset dopo aver esordito come alunno de Il Collegio e come partecipante de La Caserma, sempre su Rai 2.