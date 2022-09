Manuel Vallicella è deceduto a 35 anni. L'ex protagonista di Uomini e donne si sarebbe tolto la vita il 20 settembre. L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi era approdato nella trasmissione di Canale 5, come corteggiatore di Ludovica Valli. L'ex protagonista del programma Mediaset aveva avuto l'opportunità di diventare tronista, ma aveva deciso di lasciare il percorso in televisione, non arrivando alla scelta finale.

L'ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe suicidato all'età di 35 anni. Nella tarda serata del 20 settembre è arrivata la notizia della morte dell'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. Al momento, non sono trapelati dettagli sulle motivazioni che abbiano portato il tatuatore a compiere tale gesto. L'unica cosa certa è che che, durante la sua esperienza televisiva, Manuel aveva conquistato l'affetto del pubblico, sia come corteggiatore, sia nel ruolo di tronista.

Uomini e Donne, Manuel Vallicella: da corteggiatore a tronista

Come spesso accade nel dating show di Canale 5, Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne, provano a dare una seconda chance ai corteggiatori e corteggiatrici che non hanno fortuna, cercando l'amore in televisione.

Lo staff del programma, a volte, cerca i nuovi tronisti fra le non scelte del trono classico. Anche per Manuel Vallicella è accaduto così. Approdato come single per fare breccia nel cuore di Ludovica Valli, Manuel è stato richiamato in seguito, per diventare tronista della trasmissione. Vallicella non era riuscito a conquistare Ludovica, nonostante il grande feeling e, il giorno della scelta, Valli aveva preferito lasciare lo studio con Fabio Ferrara.

Quando è diventato tronista, Manuel non ha avuto un percorso facile e non era riuscito ad arrivare alla scelta, preferendo abbandonare lo show nel febbraio 2017.

Uomini e Donne: la vita privata di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella aveva preferito non cedere a sponsorizzazioni o a continuare a sfruttare il successo avuto dalla popolarità ottenuta grazie a Uomini e Donne.

L'ex corteggiatore ed ex tronista del dating show era molto amato dal pubblico, ma aveva scelto di continuare a fare una vita lontano dalle telecamere. Dopo la sua esperienza televisiva, Vallicella aveva aperto un negozio di tattoo e faceva il tatuatore. Legatissimo alla mamma, scomparsa per una grave malattia nel 2019, Manuel non si era sposato e non aveva avuto figli. Al momento, restano ignoti ulteriori dettagli sul decesso del giovane, che aveva solo 35 anni.